El pasado domingo se realizaron los Premios Platino 2022 y como era de esperarse, la instancia estuvo llena de estrellas del cine Iberoamericano, como la reconocida actriz mexicana Karla Souza, quien entre otras producciones, participó en la primera temporada de la serie El Presidente, que narra la historia de Sergio Jadue en la FiFa.

En conversación con la periodista de ADN, Sandra Zeballos, la actriz se refirió a su lado chileno, ya que su padre era proveniente del país y relató que él fue uno de sus más grandes fans.

“Mi papá siempre me apoyó en la actuación y era muy estricto y apasionado para que yo llegara al cien en lo que fuera”, dijo Souza, quien relató que cuando comenzó a adquirir fama en México su padre le preguntó: “Bueno ¿Y Hollywood?”.

La unión del cine Iberoamericano

En cuanto a la importancia de los Premios Platino, la actriz destacó que este tipo de eventos hace que la comunidad del cine Iberoamericano “se una” y “que salgan más coproducciones, que es lo que más me emociona”.

“Las plataformas han logrado más coproducción y yo feliz, porque es más viajes, conocer y seguir abriendo perspectivas y es muy rica nuestra cultura y no nos hemos dado cuenta que abarcamos continentes enteros y un mundo enorme, una cantidad de historia y personajes que aún nos falta por contar”, detalló.

La carrera de la mexicana ha estado marcada por su trabajo en producciones de Estados Unidos, como la exitosa serie How To Get Away With Murder, en donde compartió elenco con la ganadora del Oscar, Viola Davis, trabajos que Souza agradeció a las mujeres mexicanas que vinieron antes de ella.

“Yo llegué cuando ya se había hecho todo un trabajo”, indicó la actriz, quien mencionó a Kate del Castillo y Lupe Vélez como grandes ejemplos de mujeres que lograron hacerse un nombre en la industria estadounidense del cine.

“Llegué en los hombros de mujeres que habían logrado estar picando piedra y en el momento que yo llegué no creían que era latina”, complementó.

En esa línea, Karla Souza destacó con emoción que los y las artistas latinas ya no tienen que mirar a Hollywood para ser exitosos. “Tenemos nuestra propia industria y ya no necesitamos que ellos nos aprueben o nos identifiquen, sino que nosotros mismo podemos hacer nuestros propios proyectos”, destacó.

Una mujer en un mundo de hombres

En cuanto a su participación en El Presidente, la mitad mexicana y mitad chilena, celebró haber podido realizar un personaje femenino fuera de lo que estaba acostumbra. “Fue exquisito tener un personaje femino tan diferente, una mujer en un mundo de hombres”, apuntó.

“Por lo general cuando se hace una ‘mujer fuerte’ no la hacen tridimensional y creo que en este proyecto logré tener todo lo tridimensional que puede tener una mujer en la situación en la que estaba”, expresó.

En miras al futuro, Karla Souza se refirió a sus próximos proyectos y se refugió a su participación en el musical de producción española-mexicana, Hombres G. “Es retarme a hacer cosas distintas y con todas las canciones de Hombres G con las que crecí de niña”, detalló.

“Es la primera vez que cantó acapella en una película y es una película preciosa, muy bonita, para toda la familia”, puntualizó.

En tanto, y si bien reconoció que la actuación es lo que más le motiva, la actriz reveló que tiene el ojo puesto en la dirección y la producción.

A continuación puede revisar la entrevista completa de Karla Souza realizada por Sandra Zeballos en los Premios Platino 2022:

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bNMzgO","duration":"00:11:15","type":"video","download":""}]}