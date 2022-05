Amber Heard subió a testificar en juicio con Johnny Depp: “Es horrible para mí”

En los últimos días, el actor Johnny Depp ha ocupado titulares de medios de comunicación en el mundo entero por el juicio contra su exesposa Amber Heard.

Recordemos que la actriz de Aquaman acusó a la estrella de Piratas del Caribe de maltrato doméstico. Ahora, Johnny Depp la demandó por difamación, por una suma de 50 millones de dólares. Heard, en tanto, cobrará el doble en el caso de ganar el juicio.

Ahora, en medio del escándalo, fue el turno de Amber Heard de subir al estrado por primera vez en el juicio. Allí, dio su versión de las distintas acusaciones que pesan sobre ambos en esta batalla legal.

¿Qué dijo Amber Heard en el juicio contra Johnny Depp?

“Estoy aquí porque mi ex esposo me está demandando. Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo”, dijo la actriz al inicio de su testimonio.

Amber Heard dijo en pleno juicio que los primeros momentos con Johnny Depp fueron increíbles. “Estar con él se sintió como magia absoluta. Me hizo sentir vista, me hizo sentir como un millón de dólares”, aseguró.

Sin embargo, indicó que eso duró poco y recordó la primera vez que el actor le habría dado una bofetada. “Nunca lo olvidaré, cambió mi vida”. Contó que estaban en un sillón con un frasco de cocaína cerca. Ella le habría preguntado a Depp por el significado de uno de sus tatuajes y él le habría respondido “vino”. La actriz cuenta que se rió y él sin mediar palabra la abofeteó.

“Me reí porque no sabía qué más hacer. Pensé que esto debía ser una broma”, explicó la actriz. “Luego me dijo ‘¿Crees que es tan divertido? ¿Crees que es divertido, perra? Te crees una perra graciosa'”.

“No me moví, me asusté, porque no sabía qué más hacer. Luego me volvió a abofetear una vez más. Difícil. Perdí el equilibrio en el borde del sofá y deseé tanto que dijera que estaba bromeando. Me abofeteó sin razón”, reiteró.

Cabe destacar que Johnny Depp, quien subió al estrado en días pasados, se ha mantenido firme negando acusaciones de maltrato de Amber Heard. El actor de Piratas del Caribe aseguró que nunca le ha pegado.