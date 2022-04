El regreso de JLo y Ben Affleck dejó a los fanáticos atónitos y contentos. Luego, el anuncio del compromiso emocionó mucho más, ya que la pareja lo intentó hace casi dos décadas.

Sin embargo, todo indica que en esta oportunidad sí lo harán funcionar. JLo y Ben Affleck parecen atravesar su mejor momento. De hecho, ya conviven con sus hijos y planifican la esperada boda.

No obstante, llegar al altar con JLo implica que Ben Affleck cumpla algunas condiciones. Estas fueron expresadas en cláusulas de un contrato prenupcial que no deja de generar diversas recciones en las redes sociales.

Entre tales condiciones destaca una que obligaría a Ben Affleck a mantener relaciones sexuales con la diva del Bronx al menos cuatro días por semana.

Redes sociales reaccionaron a la condición impuesta por JLo

En diversas plataformas como Twitter e Instagram, los comentarios no tardaron en llegar. Fanáticos y seguidores del actor y la cantante han reaccionado con diversas opiniones sobre la cláusula sexual.

“Para mí horrible…ya que me digan / obliguen a algo pierdo el interés, de verdad lo siento así, hacerlo por obligación me la baja… listo ni loca firmaría o aceptaría un contrato con esas características“, dice uno de los comentarios. “Pero si ya no tienen 20 años”, sumó otro internauta en rechazo. “Que poco romanticismo el de esa señora”, “Es poco romántico y automatizado”. Estos también fueron parte de los comentarios negativos.

Por otro lado, hay quienes aplauden la idea: “Así podrán vivir felices siempre”. “Que afortunado el Ben”. “Nunca les faltará el amor”. “Me parece bastante apropiado, algunos tienen hasta seis veces a la semana“.