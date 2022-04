Gala Caldirola y su comentada vida amorosa: “Hay una obsesión de verme emparejada”

Fue una de las invitadas al lanzamiento de CHV y Paramount. Gala Caldirola fue una de las que se lució en la alfombra azul.

La española es amiga del canal. Y además de haber estado en El Discípulo del Chef, siempre es una de las convidadas a Pasapalabra o Podemos Hablar.

Por eso, la modelo arribó hasta el evento desarrollado en Centroparque. Y ahí aprovechó de conversar con ADN.

“Feliz de estar acá, muy agradecida… cada cierto tiempo voy a CHV, soy como la prima”, fue lo primero que comentó.

Y luego, habló de sus futuro laboral, adelantando que próximamente incursionará nada menos que en el mundo fashion.

Gala y lo que se viene

“Se vienen proyectos muy lindos, la moda es un rol al que no me había dedicado en Chile. Es todo ligado a ByGala. Son temporadas, outfit”, dio como pistas de lo que será una posible colección de ropa que presentará con su nombre.

Un sueño que hace rato viene trabajando y con el que se desmarca un poco del mundo de la TV y la prensa rosa, que siempre la persigue para saber en qué está su corazón, sobre todo tras sus quiebres con Mauricio Isla e Iván Cabrera.

“Hay como una obsesión de verme emparejada. Pero estoy bien, estoy tranquila, estoy soltera. Estoy feliz, pero sola”, manifestó.

Y agregó que “me ha pasado mucho que me han relacionado con amigos o con gente, pero está bien, estoy acostumbrada, no pasa nada. Tampoco me lo tomo a mal, entiendo que es así”.

¿Será porque eres una soltera codiciada?

Jajá, no sé, eso habría que preguntárselo a los demás. No sé si soy codiciada, pero vamos, me lo voy a tomar como un piropo.

Así, Gala Caldirola dejó claro que se mantiene soltera y disfrutando, no sólo con su hija Luz Elif, sino también con nuevos proyectos que siguen abriéndole camino en Chile.