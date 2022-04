Lola Melnick criticó a chileno que agredió a trabajadores venezolanos: “Este ser insignificante”

A nadie dejó indiferente el video de un cliente de una tienda que insulta a los dependientes, dos trabajadores venezolanos. Ni siquiera a Lola Melnick.

Es que el registro, viralizado en redes sociales, muestra como un hombre chileno empapela a la dupla de venezolanos que atendían en un local de Ñuñoa.

“Estás en mi país y aquí nosotros mandamos, no ustedes. Devuélvete, la con…. La próxima vez que entre con mi perra y tú me discrimines, ahí si que te voy a sacar la con…”, fue parte de lo que gritó el sujeto a los extranjeros.

Una agresión que se difundió rápidamente y que hizo que incluso la modelo rusa se pronunciara al respecto.

Lola Melnick y su descargo tras video

Por eso, Lola indicó en su Instagram que “me llegó este registro sobre un ciudadano chileno demostrándose en toda su plenitud. Por favor, observen a este ‘ser’, agrediendo a un ciudadano venezolano, que en este momento está trabajando dignamente en Chile (probablemente, para sobrevivir y ayudar a su familia)”.

Y agregó que “el ignorante (ya ustedes entendieron de quién hablo y no tengo miedo de afirmarlo), está ejerciendo un genocidio, y su ‘poder’ de cliente, versus un empleado. Por favor, observen también la paciencia y educación del caballero que estaba atendiendo, al cual, seguramente, le hirvió la sangre al ver que su mamá y la patria, han sido agredidos en frases y actitudes absurdas y sin sentido, por parte del cliente en cuestión”.

La rubia señaló que “soy animalista, defiendo los derechos y bienestar de los animales, pero respeto los límites; y si un establecimiento (por ley del propio país), no permite el ingreso de los animales, yo no insisto, sino que me adapto. Mis perros no se sentirán menos al no ingresar a una tienda, bien diferente del no-caballero en cuestión”.

Finalmente, Lola Melnick manifestó que “ha sido más digno el perrito que aparece en el video, como también los ‘monos en las árboles’, a los que el ‘no-caballero’ compara el pueblo venezolano, de que el mismo que imite todos estos dichos. Mis condolencias a los que rodean a este ser insignificante, que él se demuestra ser”.