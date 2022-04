Una lamentable situación registró un trabajador extranjero de un servicentro al ser atacado verbalmente, con groserías, insultos homofóbicos y racistas, por un ciudadano chileno.

Este, habría estado descontento porque no lo dejaron ingresar con su mascota al local.

“Estás en mi país y aquí nosotros mandamos, no ustedes. Devuélvete, la con…. La próxima vez que entre con mi perra y tú me discrimines, ahí si que te voy a sacar la con…”, dice en el video.

Además, lo invita a golpearse y -ante la negativa del trabajador- le insulta: “Si fueras hombre, estaríamos peleando afuera, pero no tienes huevos”.

“Lo que tienes que hacer tú es tomarse un avión y volverte a tu país, lo mismo que tú”, le indica a presuntamente otro trabajador.

Ante el maltrato verbal del ciudadano chileno, el trabajador pide a un compañero que llame a Carabineros. Pero el homofóbico y xenofóbico se burla y amenaza con volver.

Twitter no me deja subir el video completo… pero hagan famoso a este csm.. todo porque no lo dejaron entrar con el perro pic.twitter.com/sXEUjyTnVG

— 。. 🌸 𝐸𝓋𝑒 🌸 .。 (@ilufi_) April 20, 2022