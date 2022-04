Johnny Depp contó cuándo notó los primeros comportamientos extraños de Amber Heard

Este 20 de abril, una nueva jornada de declaraciones tuvo lugar en el juicio que encabeza Johnny Depp con su exesposa Amber Heard por difamación. El actor fue uno de los que testificó.

De esa manera, Johnny Depp reveló algunos de los momentos más duros vividos al lado de Amber Heard. Sin embargo, advirtió que eso no siempre fue así.

El momento en el que Amber Heard cambió con Johnny Depp

El principio de la relación fue un cuento de hadas. El actor la define a ella en esa época como una mujer muy cariñosa. Sin embargo, con el tiempo cambió todo.

Según la estrella de Alicia en el País de las Maravillas, Amber Heard comenzó a dar señales de extraño comportamiento cuando él rompió un ritual que tenían juntos. El actor llegó cansado y ella estaba ocupada.

Amber tenía la costumbre de servirle una copa de vino y sacarle los zapatos cuando él entraba a casa. Un día llegó agotado mientras su ex hablaba por teléfono. De esa manera, se quitó las botas sin esperarla.

“Trabajé bastante y cuando volvía a casa del trabajo, entraba a la casa y ella me sentaba y me daba una copa de vino, me quitaba las botas y las dejaba a un lado”, reveló Johnny Depp.

En esa línea, sumó: “Nunca he experimentado algo así en mi vida y se convirtió en algo regular, una especie de rutina. Una noche llegué a casa y ella estaba hablando por teléfono, me quité las botas, de repente la señorita Heard se acercó con esta mirada en su rostro, solo dijo ‘¿qué acabas de hacer? ¿Qué hiciste?'”.

“Sí, lo hice (quitarse las botas), estabas ocupada”, respondió el actor. Ella le reclamó algo conmocionada: “No, no, no, ese es mi trabajo. Tú no haces eso, yo hago eso. Déjame traerte una copa de vino”.

Desde ese momento, el actor notó que había otras actitudes que no eran comunes. “Una vez que notas algo así, empiezas a notar otras cositas que salen. Luego, dentro de un año y medio se había convertido en otra persona, casi”, sumó.