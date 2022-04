“Vieja loca” y “mocosa”: Los agresivos insultos que se dedicaron en tensa pelea la Doctora Cordero y Maite Orsini

Tuvieron un enfrentamiento de aquellos. Maite Orsini y la Doctora Cordero se dieron con todo en el Congreso.

Las diputadas eran parte de una sesión donde se discutía un proyecto que sanciona el acoso sexual e incorpora perspectiva de género en Bomberos de Chile.

Y en medio de aquello, la psiquiatra pidió la palabra, minuto en que acusó a la diputada de RD de tratarla violentamente.

“La diputada Orsini prácticamente me vino a encarar con ímpetu de darme una bofetada y tuteándome ‘y me estás tratando de mocosa’. No le dije nada más que si ella creía que esto era una discoteca”, señaló.

Y agregó que “como no conozco las reglas del juego, salvo las reglas del juego de seres humanos, me dio susto. Porque venía absolutamente fuera de control. Y me acaba de tratar de vieja loca”.

Doctora Cordero versus Maite Orsini

En ese minuto, la parlamentaria Claudia Mix, quien estaba liderando la sesión, decidió intervenir tras sus palabras.

“Referirse a la diputada como la niñita que va la discoteque tampoco es la mejor forma. Sugiero que mantengamos el orden”, le dijo.

Sin embargo, la Doctora siguió. Y manifestó en la Cámara Baja que “hay un mínimo respeto de los silencios y los espacios de todos. Pero si es la costumbre, vaya. ¿Qué le vamos a hacer?”.

Hace muchos años que en el congreso no escuchaba una verdad tan legitima, Marte Orsini le dijo “vieja loca” a la doctora Cordero. 😂👌🏻

Excelente servicio @MaiteOrsini #viejaloca pic.twitter.com/CylxKgjRJ4 — Hernán (@hernan_sr) April 20, 2022

En tanto, Maite Orsini indicó en su Twitter que “ayer dimos un paso muy importante para las bomberas de chile, aprobando el proyecto del que soy autora, que las protege frente a la violencia de género, y lo logramos pese a los intentos de la ultra derecha por torpedearlo, tanto con indicaciones como con polémicas artificiales”, apuntando con esto directamente a la Doctora Cordero.