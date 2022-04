Luego de casi seis años juntos y con dos hijos de por medio, Benjamín Vicuña confirmó su ruptura con China Suárez en agosto del 2021.

Con un breve comunicado en sus historias de Instagram, la estrella de Demente confirmó los rumores que circulaban desde hace meses, esos mismos que apuntaban a una crisis en la pareja.

El comunicado

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo de vivir este proceso de la mejor manera. Gracias“, escribió Vicuña en esa oportunidad.

Desde entonces, versiones de las supuestas razones de la ruptura entre Benjamín Vicuña y China Suárez se apoderaron de distinto matinales. Tanto en Chile como en Argentina surgieron especulaciones de supuestas infidelidades, de lado y lado.

A Benjamín Vicuña lo vincularon con una moza cordobesa. A China Suárez con el actor uruguayo Nicolás Furtado, el protagonista de la serie argentina de Netflix, El Marginal.

Además, pasaron solo semanas cuando la mediática argentina Wanda Nara acusó a China Suárez de ser la tercera en discordia en su matrimonio con el futbolista Mauro Icardi.

El escándalo fue sin precedentes. En meses pasados a la separación, la actriz argentina le habría mandado íntimas fotografías y picantes mensajes al futbolista del PSG. De hecho, se habla de un encuentro entre ambos en París.

Benjamín Vicuña quedó en el medio de toda la situación por estar recién separado de la mujer con quien tuvo a sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio.

Y en medio de tantos rumores y especulaciones, las razones reales del quiebre entre ambos quedó en el aire, hasta ahora.

¿Por qué se separaron Benjamín Vicuña y China Suárez?

En horas recientes, la periodista argentina Yanina Latorre aseguró en el programa trasandino de televisión Los Ángeles de la Mañana (LAM), conocer las verdaderas razones del quiebre de Benjamín Vicuña y China Suárez.

Sin filtros, Yanina Latorre indicó: “Yo ya conté que se separaron porque ella es mugrienta. Es tremenda mugrienta, no pasa una escoba, no te hace la cama, no usa bombacha”.

En esa línea, sumó: “Él estaba acostumbrado a vivir como en un laboratorio con Pampita. Con la casa perfecta, toda limpia. Todos los yogures ordenados por color”.

“Él se separa de Pampita y queda durmiendo con el enemigo, como en la película. Con una hippona, que dejaba todo tirado, que no usaba bombacha estando sentada. ¿Te acordás que contamos que llegaban de grabar y no había comida, no había nada, la heladera estaba vacía, y los pibes estaban tirados por ahí”, sumó.