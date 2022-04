“A veces uno se duerme”: Marcelo Marocchino explicó supuesto estado de ebriedad tras accidente

Marcelo Marocchino protagonizó un accidente de tránsito la madrugada de este domingo. Uno donde supuestamente conducía en estado de ebriedad.

El italiano chocó su jeep contra un semáforo en el cruce de Alonso de Córdova con Avenida Kennedy.

Ahí, colisionó dos semáforos, botando uno de ellos y siendo trasladado a la 17 comisaría de Las Condes, donde se determinó que manejaba bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, el exchico reality desmintió a Carabineros, manifestando que sólo se habría quedado dormido.

Marcelo Marocchino y su descargo

Marocchino indicó que “Carabineros puede no lo puede decir, porque no es verdad. Me dormí. A veces uno puede ser que se duerme. También en Italia me pasó en la vida”.

Y agregó que “no tomé. Estaba cansado, me quedé dormido un minuto, choqué, gracias a Dios estoy bien, gracias a Dios no hay otro involucrado”.

El dueño de Cielo Milano manifestó además que “quizás en la cena me tomé una copa de vino, pero eso no tiene nada que ver en ese sentido. Cada uno en la cena puede tomar una copa de vino o no, pero eso no significa que claramente cuando me hicieron los exámenes de alcoholemia de negativo o positivo, eso no implica nada”.

De esta forma, Marcelo Marocchino desmintió completamente haber conducido bajo los efectos del alcohol. Algo que deberá definir la justicia.