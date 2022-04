“Tengo muchas ganas de salir adelante”: Laura de la Fuente contó detalles de su recuperación tras terrible baleo

Sufrió el baleo de sus dos piernas tras vivir una violenta encerrona junto a su papá, Cristián. Laura de la Fuente ha estado recuperándose tras el terrible hecho que la golpeó a ella y a su familia hace algunas semanas.

La joven fue intervenida de ambas piernas. Y ha demostrado toda su fortaleza avanzando rápidamente en su mejoría.

Por eso, la hija del actor y Angélica Castro decidió reaparecer públicamente este sábado en el evento Bra Revolution Day, organizado por la marca Adidas en el Parque Araucano.

Y ahí conversó en exclusiva con ADN.cl, entregándonos detalles del proceso que ha enfrentado tras el complejo momento y cómo ve el futuro.

Laura de la Fuente, pura fortaleza

La retoña de la animadora y el galán de teleseries comentó de entrada que “me he sentido bien y es rico poder salir y volver un poco más a la normalidad, aunque sea de a poco”.

Es que si bien tiene que andar en silla de ruedas, igual tiene ganas de hacer cosas. “Estoy enfocada en mi recuperación, tengo claro que es pasito a pasito. Tengo muchas ganas de salir adelante, quiero volver a hacer deporte, tengo todas esas metas muy claras”, aseguró.

Respecto al cariño que ha recibido tras el baleo, Laura indicó que “estoy agradecida de la buena onda y el cariño. Quiero poder devolver la mano y apoyar”.

Por eso, ya se comprometió junto a sus papás a participar de la marcha por la Ley Tamara del próximo 10 de abril. “Ojalá que vaya harta gente y que esto no siga pasando, porque no lo recomiendo”, comentó.

Además, la joven señaló que “mis papás me han ayudado mucho a ver el vaso la mitad llena. Están apoyándome y no me siento sola. El seguir adelante es lo que yo puedo hacer, decirle a a la gente que subir el ánimo y dar las gracias es lo más importante”.

Laura de la Fuente reflexionó también sobre lo que le enseñó esta traumática experiencia. Y manifestó que “ahora mas que nunca quiero hacer todo, pero hoy, dentro de lo posible y cuando pueda voy a hacer todo. No quiero seguir esperando, hay que hacer todo lo que uno puede y quiere cuando pueda y cuando quiera, al final la vida esta para vivirla”.