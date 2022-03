A pocos días del violento episodio que vivió Cristián de la Fuente con su hija Laura en Lo Barnechea, el actor habló del estado de salud de ella. Esto, luego de ser baleada y operada de urgencia.

Todo ocurrió el pasado jueves 10 de marzo. Ese día, Cristián de la Fuente y su hija sufrieron una encerrona. La violenta situación terminó con la joven Laura baleada en las dos piernas.

Ahora, tras su operación que resultó exitosa, el actor actualizó detalles de cómo está ella. También, habló de la compleja situación que vivieron el jueves.

¿Cómo está la hija de Cristián de la Fuente?

En diálogo con el matinal Mucho Gusto, el actor nacional contó que “Laura va avanzando paso a paso, literal. Para ella dar un paso es muy difícil. Está en la casa porque obviamente necesita reposo. Uno quiere sacarlos rápidamente de la clínica, porque la casa es un lugar donde la recuperación es más amigable”.

También, reveló que “tiene herida en las dos piernas. Va de a poco. Obviamente no puede ir al baño, no puede bañarse, no puede valerse por sí misma”.

Sobre el violento episodio que vivieron, Cristián de la Fuente amplió los detalles con un crudo relato. “Iba a buscar a Laura al colegio, era mi cumpleaños, y ella me pidió ir a dejar a una compañera a la casa. Vive en un condominio cerca. Y cuando llego a la fila del condominio, porque había una fila por las visitas, y de repente siento un golpe súper fuerte en la ventana que pensé que era un amigo mío por las bromas que te hacen cuando te pegan en la ventana. Y por sobre todo, porque era mi cumpleaños”, aclaró.

En esa línea, sumó: “Cuando miro, me estaban golpeando la ventana con una pistola. Como que me levanté los brazos para protegeré a Lau y cuando miro al tipo mirándome, y no me dice nada, lo único que intenté a hacer fue a escapar, me subí al bandejón y me fui”.

También, dijo que no pudo bajarse del auto “porque tenía una niña detrás. Era un auto de dos puertas y se la podían llevar con el vehículo. En ese momento uno lo único que piensa es el sentido de sobrevivencia, no me bajé a pelear y lo único que podía hacer era escapar”