“Mi gordito”: Helhue Sukni le envió mensaje a Gabriel Boric y le hizo curiosa invitación

Gabriel Boric ha congregado la atención durante todo el fin de semana con su esperado arribo al gobierno. Incluso, la de rostros como Helhue Sukni.

Es que nadie se ha mantenido indiferente a su llegada a La Moneda, donde personajes como Kel Calderón y Luis Gnecco han tenido mensajes, a favor y en contra respectivamente, hacia el nuevo Presidente.

Por eso, la llamada abogada de los narcos tampoco quiso restarse de la contingencia. Y le envió un mensaje al magallánico a través de sus redes sociales.

Ahí, fiel a su estilo lúdico, Helhue hizo un divertido registro, donde señaló qué pensaba sobre el nuevo líder de la nación.

Helhue y su buena onda hacia Boric

La rubia comenzó su publicación diciendo que “desde acá quiero aplaudir, porque fue el cambio de mando de mi gordito…, todos aplauden acá. De mi gordito, mi Boric. Te va a ir bien, hueón, te deseo todo lo mejor de la vida”.

Y agregó que “claro, mis amigos son todos de otra onda, son como del otro lado, del caballero este, medio cuadradito… pero yo no, yo soy de mi Presidente, así que feliz. Te mando saludos, mi amor, te mando saludos, gordito”.

Luego, la figura comentó que “espero que algún día estés en mi casa, mira que intenté ubicarte una vez, pa’ invitarte a vos y a la Izkia, pero no pude… y tuve un contacto directo, pero parece que el contacto directo, que es árabe, Chahuán, no me hizo el contacto para invitarte, gordito”.

Finalmente, Helhue Sukni manifestó que seguiría tratando de que el Presidente y ella sí se reunieran alguna vez. “Te voy a invitar igual para hacerte hojitas de parra, zapallitos y todo”, cerró.