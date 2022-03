“No ha aceptado la separación”: Filtran nuevos detalles del violento escándalo que le hizo Marcial Tagle a Luz Valdivieso en su casa

Hace unos días, los periodistas Cecilia Gutiérrez y Sergio Rojas dieron cuenta, separadamente en sus Instagram, de un escándalo entre Marcial Tagle y Luz Valdivieso.

Uno donde el actor habría llegado hasta la nueva morada de su ex a hacerle un gran lío, discusión por la que habría llegado hasta la policía.

“Los vecinos habrían llamado porque habrían escuchado gritos en un altercado subido de tono, entonces llamaron a Carabineros y sería por un conato aparentemente verbal”, indicó el reportero de Me Late en aquel minuto.

Y ahora, su colega entregó nuevos detalles en el programa Zona de Estrellas, donde no sólo confirmó los hechos, sino que además relató por qué se habrían desencadenado.

Marcial Tagle y su discusión con Luz Valdivieso

La panelista de Zona Latina comenzó diciendo que “Luz no estaba sola, estaba con sus compañeros de elenco de Pobre Novio, estaban celebrando el final de las grabaciones el jueves de la semana pasada. Estaban en medio de esa celebración y ahí llegó Marcial Tagle”.

Y agregó que la irrupción en el nuevo departamento de quien fuese su esposa “fue en un tono agresivo, enojado”.

Gutiérrez manifestó que “él creía que Luz estaba con Claudio, llegó muy enojado pensando que estaba él y no, estaba un grupo de actores”, aludiendo a Claudio Castellón, el nuevo pololo de la actriz.

Entonces, indicó que pese a que la separación del matrimonio había sido en buenos términos, la situación “hizo que todo se fuera a las pailas, porque llegó haciendo escándalo, llegaron los Carabineros, salió en la prensa, fue bien complicado”.

Cecilia expresó que “Luz trató de calmar los ánimos porque podrían haberse llevado detenido a Marcial, no hizo una denuncia”.

Pantallazo de Zona de Estrellas recogido por el sitio Miraloquehizo.cl

Luego, Raquel Argandoña opinó en el mismo panel que “está claro que Marcial Tagle no está bien y no ha aceptado la separación”, lo que fue complementado por la periodista: “No se esperaba que Luz rehiciera su vida tan rápido, eso lo tiene mal, descolocado. No pensó que tan pronto iba a encontrar pareja y ella está súper embalada. Él está muy dolido”.

De esta forma, la buena onda entre Marcial Tagle y su ex Luz Valdivieso habría quedado hasta ahí. Al menos, por ahora, mientras se aclara y decanta el feroz entuerto.