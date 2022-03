Raquel Argandoña paró en seco a Joche Bibbó por una íntima pregunta

Raquel Argandoña no tiene filtros como panelista de Zona de Estrellas, algo que quedó demostrado una vez más en un fuerte ida y vuelta que mantuvo con Joche Bibbó.

En el episodio de este miércoles de Zona de Estrellas, Raquel Argandoña dijo de todo. Primero, calificó de “malagradecida” a Kathy Salosny, luego de prestarle ropa tras su inesperada salida del matinal Buenos Días a Todos.

Por otro lado, José Antonio Neme y Cecilia Bolocco también se llevaron una cuota de palabras de Raquel. Sin embargo, fue un tenso momento el que protagonizó con su compañero de programa, Joche Bibbó, el que dejó a todos con la boca abierta.

El ida y vuelta de Raquel Argandoña y Joche Bibbó

Todo comenzó en el programa de Zona Latina con un comentario de Joche Bibbó sobre Félix Ureta, la pareja de la Raca.

En el panel estaban conversando sobre el feminismo y el machismo, momento en el que Raquel Argandoña se confesó feminista. “No soy extrema, pero sí creo que la mujer debe defender y exigir sus derechos. Pero me gusta que el hombre me pague la cuenta”, confesó la Raca.

Allí fue cuando Joche soltó el comentario que generó su inmediata reacción. “Por ejemplo, si un hombre sale con una mujer más chica ‘oh, bacán, está comiendo pasto tierno’. ¿Qué te pasó, Raquel, cuando tu pololo era mucho más chico?”, dijo el argentino.

La ex Bienvenidos no tardó en contestar: “¿Qué te ha dado conmigo? Ayer se picó porque dije que la polola lo había pateado“.

El ida y vuelta continuó con las palabras de Joche Bibbó: “Raquel, pero yo siento que las mujeres, si un novio es más chico, como que las critican”.

“Gordito, yo me siento plena a mi edad. Si puedo responderle a un hombre de 47 quiere decir que me la puedo. Perdonamé. Obvio”, dijo Raquel Argandoña en un tono más que tajante.

“A este le da con la cuestión de la edad. Y no sé si puedes responderle a una persona de 64. Yo respondo a uno de 47. Perdóname que te diga”, reiteró.