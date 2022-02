Lucía López sorprendió en Twitter al revelar su estrecho vínculo con la fallecida mujer de Carlos Caszely, María de los Ángeles Guerra.

La periodista despidió a quien fuese su tía, ya que recordemos que hace un tiempo contó que era sobrina y ahijada del llamado rey del metro cuadrado.

Por eso, su adiós fue muy emotivo. Y lo transparentó a través de su cuenta de Twitter, donde expresó su sentir.

La exlocutora de Radio ADN partió diciendo que “la vida es así. Pensé qué habría tiempo. Lamento tanto estar lejos pero agradezco haberte visto antes de partir”.

La vida es así. Pensé qué habría tiempo. Lamento tanto estar lejos pero agradezco haberte visto antes de partir. Te agradezco veranos, navidades y una vida de recuerdos; tb tu consejo para un amor duradero. Abrazo a mis primitos, a mi madre y tus hermanos, y a ti, tío Carlos 🖤. pic.twitter.com/qp7sMfGd69 — Lucía López 💚 (@lucialopezchile) February 22, 2022

Y luego, recordó algunos pasajes junto a la mujer que falleció luego de luchar contra un agresivo cáncer de columna.

La despedida de Lucía a la mujer de Caszely

Lucía indicó que “te agradezco veranos, navidades y una vida de recuerdos; también tu consejo para un amor duradero. Abrazo a mis primitos, a mi madre y tus hermanos, y a ti, tío Carlos”.

Eso junto a varias imágenes donde se vio junto a María de los Ángeles, compartiendo en diferentes momentos familiares.

Y agregó que “hace un par de semanas -en la radio- les dediqué estas palabras, hablando de amores que trascienden y una de vuestras canciones favoritas de fondo. No me olvidé nunca de ese momento. Seguiré esos consejos para un amor como el de ustedes, Mary y Carlos”, posteando el tema Alone Again (Naturally), que les recordaba un tiempo en que estuvieron separados.

De esta forma, Lucía López despidió con mucho cariño a su tía María de los Ángeles y le envió sus condolencias a Carlos Caszely en este triste día.