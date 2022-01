Carola Urrejola sacó chispas en Twitter: se ganó ola de memes tras criticado posteo

Hizo un comentario en Twitter y no gustó. Por eso, Carola Urrejola se ganó varias críticas en la plataforma.

La periodista se refirió en su cuenta a lo sucedido con Gabriel Boric, quien se metió de manera cibernética a la discusión entre Taylor Swift y Damon Albarn, quien la acusó de no escribir sus canciones.

Ante esto, el mandatario electo indicó “aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón. No tomes en serio a los tipos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención. Abrazos desde el sur, Taylor”.

Un comentario que a la reportera no le pareció, sobre todo porque la gente lo celebró en demasía, justo en días donde la delincuencia en el país había cobrado la vida de una pequeña de 6 años en la cuarta región.

Carola Urrejola y su posteo

La figura de las noticias indicó en un tuit: “Prioridades país en Twitter: Taylor Swift/El Presi 1300 likes. Niña de 6 acribillada en Ovalle: 130. Hubo varias horas de diferencia entre ambos tuits. Pero igual. Bastante. DONT LOOK UP”.

Prioridades país en Twitter: Taylor Swift/El Presi 1300 likes.

Niña de 6 acribillada en 9valle: 130.

Hubo varias horas de diferencia entre ambos tuits. Pero igual. Bastante DONT LOOK UP. — Carolina Urrejola (@carolaurrejola) January 26, 2022

La publicación de inmediato generó reacciones. Y a varios no les pareció comparar ambos hechos de la forma que Urrejola lo hizo.

“Periodistas cuicos como Carola Urrejola que miden la realidad por Twitter” y “¿Carola Urrejola entenderá que hay personas que no le dan me gusta a una noticia violenta porque es como decir ‘me gusta que pase’?”, fueron algunos de los registros al respecto.

Periodistas cuicos como Carola Urrejola que miden la realidad por twitter y no se mojan con nada, parece que no saben que los periodistas de don't look up son ellos 😔 https://t.co/jxH3Tstqwg — Roberto P. (@robertopobletef) January 26, 2022

Incluso, el escritor Oscar Contardo se enfrascó en una discusión con ella, ya que le respondió “que frivolidad y que torpe tu comparación”.

Ante esto, ella le respondió un seco “tú no me hables, gracias”, ante lo que Contardo indicó “hazte cargo de la tribuna que tienes. Si no fuera por eso, no se me ocurriría dirigirte la palabra”, discusión que generó una ola de memes.

Carola Urrejola, deja que Oscar Contardo te hable*

*enviar pic.twitter.com/XXjhcI2ZRB — Felipe Zúñiga V. (@fzuniga_v) January 26, 2022

Alguien sabe porque la mala onda de la Carola Urrejola contra 0scar Cont4rdo pic.twitter.com/VnYobC8SYS — Maritornes (@Maritornes5) January 26, 2022

La Carola Urrejola se cree Maureen Junott pic.twitter.com/sIznTKioiQ — Germán Miguel 🌳 (@GermainMunoz) January 26, 2022

De esta forma, el nombre de Carola Urrejola se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada del miércoles, donde a varios no les pareció su intervención.