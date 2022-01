Repudio total en redes sociales: Locos del Humor presentaron cuestionada rutina en festival sureño

Se presentaron en la Semana de Río Bueno. El dúo humorístico Locos del Humor realizó allí una cuestionada rutina.

Resulta que los cómicos subieron al escenario para presentarse en el evento sureño, donde se presentaron junto a artistas como Sonora Barón y Reina Isabel.

Y allí hicieron una batería de chistes que fue ampliamente criticada en redes sociales, donde se viralizaron algunas de sus intervenciones.

Por ejemplo, en uno de sus anécdotas relataron que “a la mujer no hay que pegarle porque es inútil y no entiende” y que “si quieren libertad amplíenles la cocina”.

No puedo creer que le llamen humor a estas creencias machistas retrógradas. Parece que en el municipio de #RioBueno no han entendido nada. #locosdelhumor pic.twitter.com/qYQgqMMjef

Los cómicos, apodados Loco Hugo y el Tucán, realizaron así una rutina donde primaron, según denunciaron en redes, las burlas no sólo a las féminas, sino también a las minorías sexuales y a los migrantes.

Por eso, en Twitter varios usuarios comenzaron a funarlos, manifestando su repudio a este tipo de chistes.

“Cómo mierda siguen con los chistes homofóbicos, centrados en mujeres y de inmigrantes. Constantes burlas de como hablan los asiáticos, etc. No sé cómo aún pueden seguir invitando a weones así”, dijo una tuitera.

Invitaron a Los Locos del Humor a la rio buenina y puta oh cambien su repertorio. Como mierda siguen con los chistes homofobicos, centrados en mujeres y de inmigrantes. Constantes burlas de como hablan los asiáticos, etc. No sé como aun pueden seguir invitando a wnes asi😶

— Marze🌳#Taylor'sVersion🧣 (@shoutmarze13) January 24, 2022