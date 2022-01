¡Le envió hasta un regalo! Los galanteos de Guillermo Maripán para conquistar a Aylén Milla

Están saliendo. Y es casi un hecho. O que, al menos, algo está pasando entre Guillermo Maripán y Aylén Milla.

Es que hace rato los rumores de un romance entre el futbolista y la modelo vienen sonando en los paneles de farándula.

Incluso, ellos mismos dieron luces de su cercanía hace unos días, cuando el defensa del Mónaco no encontró nada mejor que dejar coquetos, y públicos, mensajes en el Instagram de la trasandina.

Un affaire que vendría gestándose desde el año pasado, que se habría dado por amigos en común y luego del quiebre de Maripán con su ex, Constanza Ríos.

Guillermo Maripán, jugado por Aylén Milla

Pero, ¿cómo partió este vínculo entre el jugador de La Roja y la ex chica reality? Francisco Halzinki, panelista de Me Late, reveló nuevos detalles.

“Se menciona que ellos se habrían conocido en un partido de Chile el mes de noviembre, lo cual voy a descartar automáticamente porque eso no fue así… Aylén efectivamente asiste a ese partido de Chile, pero no tiene contacto alguno con él ya que después un grupo de amigos se van a comer, pero ella no es participe de esto y se devuelve a su casa”, partió diciendo.

Y agregó que “posterior a esto se empieza a organizar una fiesta electrónica después de Navidad mediante un grupo de WhatsApp donde participan más de 40 personas”.

Aylén y Guillermo, hasta ahí, tampoco se conocían. Y fue Luis Mateucci, amigo de la argentina, quien los presentó.

“A ella le empieza a llamar la atención toda esta gentileza y amabilidad de este personaje (…) es Maripán quien la contacta de manera interna”, comentó el comunicador.

De ahí en adelante, las cosas se fueron dando. Y Guillermo Maripán hasta “le envió un regalo de Navidad a Aylén Milla, que es un libro porque ella le comentó que le encantaba leer”, cerró el panelista de TV+.