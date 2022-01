“Me usó”: Cecilia Gutiérrez se defendió tras quedar en medio del escándalo de Iván Cabrera y su ex

Cecilia Gutiérrez fue la periodista que destapó las acusaciones de abuso de Antonella Muñoz, ex de Iván Cabrera.

La reportera hizo un live con la joven y ahí ésta contó que el bailarín habría abusado de ella, la habría drogado, le habría mandado registros íntimos con Gala Caldirola y la habría obligado a mantener encuentros sexuales contra su voluntad.

Un registro donde Muñoz indicó que el Potro era “un psicópata” y tras el cual incluso pidió que lo sacaran del programa de Canal 13, Aquí se Baila.

Un hecho que ocurrió, al igual que el fin de su relación con Gala, quien tras enterarse de todo lo habría pateado, y que ahora son antecedentes que se suman al escándalo, cuyo último capítulo tiene a Antonella desdiciéndose de todo.

Cecilia Gutiérrez y la polémica de Iván Cabrera

Por eso, luego de que la joven subiera a sus redes un video desmintiendo las agresiones que habría sufrido del ex Yingo, Gutiérrez reaccionó.

Es que la profesional fue quien le dio tribuna a la mujer para hacer su denuncia. “Siento que me usó un poco harto, pero es parte del juego también, parte del periodismo y de cosas que uno hace”, manifestó.

Y agregó que “siento que cada uno está en el derecho de hacer lo que quiera, si ella siente que necesita retractarse en lo que dijo está en su derecho. Lo que no me parece es que culpe a la farándula, al culpar a la farándula directamente me está culpando a mí de lo que dijo”.

Finalmente, la panelista de Zona de Estrellas expresó que lo que más le apenaba es que incluso ella trató de ayudarla contactando al Servicio Nacional de la Mujer tras sus dichos, para orientarla en los pasos a seguir.

“Es la típica actitud de las mujeres maltratadas que en un momento culpan, luego dejan de culpar, yo no sé qué pasa por su cabeza, Antonella me bloqueó en un actitud muy inmadura”, lanzó.

De esta forma, Cecilia Gutiérrez quedó en medio de la polémica de Iván Cabrera y su ex, quienes siguieron comentando los hechos a través de sus redes sociales y donde el bailarín posteó un sentido texto defendiéndose de todo lo que había vivido en estos días.