“Por salud mental”: Aseguran que Gala Caldirola terminó su relación con Iván Cabrera tras graves acusaciones de su ex

Se acabó. El romance de Gala Caldirola e Iván Cabrera terminó de la peor forma luego de las graves acusaciones de la ex del bailarín.

Es que Antonella Mareco, como la joven se hace llamar en Instagram, reveló en un live con Cecilia Gutiérrez que el moreno, con quien estuvo pololeando por tres años, era “un psicópata”.

La rubia lo acusó de drogarla y obligarla a mantener relaciones sexuales con otras personas, además de enviarle videos íntimos con su actual pareja, Caldirola.

Esto habría generado todo un escándalo que hizo que la española rompiera definitivamente con el Potro, borrándolo de sus redes.

Gala pateó a Iván Cabrera

Así, fue la misma Cecilia Gutiérrez quien confirmó el quiebre de la pareja que se conoció en las cocinas de El Discípulo del Chef.

“La modelo decidió poner fin a su relación con el bailarín por salud mental, debido a la polémica por los dichos de la ex de Iván”, dijo la reportera.

Y agregó que “aunque, hace un par de días, ellos habían estado ya distanciados también por decisión de ella y por otros motivos que no tienen que ver con el live de anoche”.

De esta forma no sólo se ratificó el término de Gala Caldirola e Iván Cabrera, sino también que ya venían con problemas, antes de que se destaparan los complejos dichos de su ex en su contra, por los que el ex Yingo prometió hasta acciones legales. ¿Qué pasará?