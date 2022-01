“Al fin”: Televidentes aplauden escena de beso de protagonistas de “Amar Profundo”

Un beso entre los protagonistas de Amar Profundo fue una de las escenas más comentadas en redes sociales durante la noche del miércoles.

En el registro exhibido por Mega se ve a Fabián Bravo (interpretado por Nicolás Oyarzún) tocar la puerta de Tamara Contreras (papel de la actriz María Gracia Omegna) para luego acercarse a ella y besarla por algunos segundos.

Esta escena ocurre luego que ambos personajes generaran tensión al mantener una relación que comenzó desde el conflicto y que se fue desarrollando a medida que pasaron los episodios.

Por su parte, los seguidores de Amar Profundo celebraron la escena del beso entre los protagonistas con una serie de comentarios compartidos en redes sociales.

A pesar que la relación de los personajes protagonistas de la teleserie de Mega recién comienza a surgir, los actores detrás de Tamara Contreras y Fabián Bravo no habrían logrado mantener su vínculo amoroso.

Así lo han confirmado distintos programas de farándula chilena en donde aseguran que la relación amorosa entre María Gracia y Nicolás no funcionó.

“Tienen muy buena onda y son muy buenos compañeros de trabajo. Como siempre dije, eso no fue una relación, fueron dos personas que se apoyaron en momentos difíciles que por motivos laborales tuvieron que convivir 24/7 y ya”, dijo el panelista de Me Late Francisco Halzinki a mediados de esta semana.

“Lo que pudo haber sido no perduró y lo que se intentó no funcionó. Ellos tienen una relación cercana hace un tiempo”, contó en su Instagram el comunicador sobre la pareja que protagoniza la nueva teleserie nocturna de Mega.

