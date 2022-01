La Cosa Nostra llegará al escenario de la Sala Ceina junto a Camilo Salinas

En el Ciudadano ADN conversamos junto al sociólogo Darío Quiroga sobre el podcast La Cosa Nostra, el que tendrá un show en vivo en conjunto con un show del reconocido músico nacional Camilo Salinas, en la Sala Ceina.

¿Cómo se unieron estos dos mundos del podcast y el piano mágico de Salinas? En relato de Quiroga, “en septiembre de 2020, Camilo Salinas me escribió por interno de Instagram”.

“Me dijo ‘escucho La Cosa Nostra, no sé si te acuerdas de mí. Estudiamos en el mismo colegio’. En ese tiempo no nos conocíamos personalmente, y él me dijo ‘ustedes se merecen una banda sonora’. Empezó a trabajar y a finales del 2020, hizo la primera versión, más popera”, narró el sociólogo e integrante del podcast.

Acto seguido, Quiroga se refirió al impacto y recibimiento que ha tenido su podcast. “Escapa a lo que es un podcast de análisis político. Hay una cosa de espíritu de época muy post estallido, que tiene que ver con hombres y mujeres que tienen ganas de opinar. En esta locura para nosotros fue maravilloso que tenga este borde artístico de mi ya hermano, Camilo Salinas”, comentó.

La Cosa Nostra: Desde los audífonos hasta un espectáculo en vivo

Dario Quiroga reconoció que siente cierto pudor por realizar un programa de su podcast junto a sus compañeros, Alberto Mayol y Mirko Macari, pero que se motivó luego de ver el show de Camilo Salinas en la Sala Ceina.

“Vamos a hacer entre la experiencia del Mentiras Verdaderas, los Padrinos Awards. Estructuramos un espectáculo e invitamos a Camilo, el cuarto Beatle. Vamos a montar un show que va a permitir durante una hora y media a la gente que vaya disfrutar mucho y reírse”, explicó el sociólogo.

A lo anterior, agregó que Alberto Mayol estará a distancia y que ya hicieron las pruebas técnicas correspondientes. “Está fantástico, funciona maravilloso. Habrán hartas sorpresas, estará muy bueno“, aseguró.