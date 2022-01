Karen Bejarano se fue contra la Doctora Cordero: “¿Cómo pudo llegar a ser diputada esta señora?”

Se metió con todo a la arena política. Karen Bejarano desempolvó unos antiguos dichos de la Doctora Cordero y aprovechó la instancia para cuestionarla con todo.

Esto porque en el registro, que incluye dos antiguas entrevistas a la psiquiatra, se ve cómo ésta lanza polémicas declaraciones.

Por ejemplo, la profesional aseguraba que su voto valía 10 veces más que el de su asesora del hogar, dichos que fueron fuertemente cuestionados en su minuto por el periodista Juan Cristóbal Guarello.

Una situación que ahora fue compartida por Karen, quien se indignó al conocer el pensamiento de la médico que fue elegida diputada en las pasadas elecciones.

Karen Bejarano contra la doctora Cordero

Así, la ex Mekano decidió manifestarse con todo en contra de la psiquiatra. “¿Cómo pudo llegar a ser diputada esta señora? Realmente no se me ocurre en qué dimensión paralela vive la gente que le dio su voto. ¿Cómo pueden confiarle un cargo tan importante a una persona que no tiene empatía?, que mira en menos, que se siente superior por haber estudiado una carrera universitaria…”, manifestó.

Y agregó que “¿cómo somos tan hueo…? Por estos dichos tan aberrantes como discriminatorios y por ser una psiquiatra sin ninguna ética, ya que filtró en televisión conversaciones que tuvo en sesiones con pacientes”.

Bejarano señaló que “diagnosticaba en TV a personas del medio con trastornos inexistentes simplemente porque se le paraba la raja, y además estuvo involucrada en la venta de licencias médicas falsas… o sea ¡¿Hola?!”.

Finalmente, Karen Bejarano expresó que “solo por estas razones no debería haber tenido acceso a un cargo público”, culminando así su crítica.