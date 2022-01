Frankie Muniz se refirió a su estado de salud y aclaró su pérdida de memoria

Francisco ‘Frankie’ Muniz, el reconocido actor que alcanzó la popularidad por interpretar a Malcolm en la serie homónima, se sinceró sobre su estado de salud y la pérdida de memoria.

Durante años ha circulado información sobre la situación del intérprete de 36 años, pero por primera vez fu él quien aclaró los “rumores“. Según los detalles que se conocían, Muniz habría sufrido una serie de accidentes cerebrovasculares.

Incluso, entre lo comentado por la gente se llegó a decir que se olvidó sobre su participación en Malcolm el de en medio. Lo cierto es que todo fue viralizado por redes sociales sin tener mayor fundamento.

Finalmente, tras varios años con este posverdad instalada en el colectivo, Muniz aclaró todo en el podcast Wild Ride! With Steve-O. Entre los clips subidos a YouTube se tituló, en mayúsculas, que “no perdió la memoria“.

El real problema de salud de Frankie Muniz

“Si buscas mi nombre, todo lo que dice es que no tengo memoria o me estoy muriendo de accidentes cerebrovasculares y todo este tipo de cosas. Buscar mi nombre es básicamente ‘Frankie está muriendo'”.

“Esta es la primera vez que realmente he podido aclararlo”, sostuvo el oriundo de Nueva Jersey. Bajo esta línea explicó que efectivamente ha tenido problemas cerebrales a lo largo de los años, pero practicando deportes y carreras.

También aclaró que la noticia sobre su supuesta pérdida de memoria se debe a las consecuencias y complicaciones por haber tenido una agenda apretada en su adolescencia.

“¿Por qué tengo mala memoria? ¿Sabes a lo que me refiero? Lo único lógico que puedo decir es que sí, he tenido nueve conmociones cerebrales”.

“Creo que es el hecho de que hice tantas cosas en ese período de tiempo que, por supuesto, no puedo recordarlo todo“, agregó el actor. Continúo explicando que todo surgió por su participación en un programa donde dijo no recordar algunas cosas.

Frankie explicó que todo comenzó en el año 2017 cuando asistió a Dancing with the Stars y declaró no tener recuerdos sobre ciertos hechos. Sin embargo, todo fue exagerado y tomado de otra mala forma.

En el desarrollo del programa televisivo le preguntaron por su época favorita, invitándolo a reconocer un año favorito. En base a eso, indicó que “te dicen cuál es tu año más memorable”.

“Me dijeron: ‘Debe ser 2001 porque fue cuando te nominaron para un Emmy y los Globos de Oro’. Y yo dije: ‘No recuerdo lo que sentí entonces. No puedo decir lo que pasó en 2001′”.

Ahora, aclaró que no estaba diciendo que no recuerde nada y que principalmente el inconveniente se debe a que esa experiencia no es propia, si no que era manejada por alguien más.

Respecto a Malcolm el de en medio, reconoció que no recuerda mucho y eso lo pone triste. “Casi se siente como si no fuera yo. He conseguido hacer todo lo que realmente quería hacer. Pero la verdad es que realmente no recuerdo mucho de eso”, sentenció Frankie Muniz.