Rocío Toscano tras funa a su ex: la acusaron de “mentirosa” y “hacer la guerra”

Hace unos días, la actriz Rocío Toscano denunció a través de su Instagram la nula relación que mantiene con el padre de sus mellizos.

De hecho, la actriz realizó una especie de funa contra quien fuese su pareja, ya que incluso lo etiquetó para quienes pudiesen ayudarla a “buscarlo”.

“¿Les cuento una experiencia personal? El padre de mis hijos no responde a sus necesidades en ningún sentido. Está completamente desaparecido y no tiene ninguna intención de ver ni responder a las necesidades de los mellizos”, fue parte de lo que dijo.

Una declaración que de inmediato hizo eco en la familia del progenitor de los pequeños, quienes alzaron la voz para defenderlo.

Rocío Toscano y el enfrentamiento con su ex

Así, el clan del hombre aseguró, también vía redes, que “los que tenemos la fortuna de pertenecer a la familia donde pertenece el padre de los mellizos sabemos perfectamente que la historia es muy distinta”.

Y agregaron que “los pequeños pertenecen a una hermosa familia llena de amor y muy muy unidos. Ella sola se apartó e hizo de esto una guerra innecesaria. Hizo siempre todo mal. Que pena por los niños como los expone”.

Una situación que Toscano respondió. “La familia del papá de mis hijos a raíz de esto me llama mentirosa y que hago todo mal. Y me ha tocado ver lo mismo con mis amigas. Es normal, es la falta de empatía y educación“, dijo.

La joven expresó que “cuando una relación termina mal, siempre la prioridad debería ser los niños…Me parece terrible que una familia defienda lo indefendible y trate de mentirosa a una mujer por denunciar, contar, desnormalizar”.

Rocío Toscano terminó su intervención indicando que “nunca he sido mentirosa y soy de reconocer cuando me equivoco. Y por supuesto que estoy orgullosísima de la mujer y madre que soy. Me admiro y me amo”.