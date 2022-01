El drama de Rocío Toscano y sus mellizos: acusó horrenda actitud de su expareja

Rocío Toscano decidió sacar la voz. Y, luego de varios meses de regreso en Chile, contó qué pasaba con el padre de sus mellizos.

Es que la actriz partió su embarazo de lo más enamorada y viviendo en Estados Unidos. Sin embargo, esa historia se terminó.

Y ahora, la joven comentó qué pasaba con el hombre con el que había gestado a sus bebés, debido a una serie de comentarios que le llegaron a sus redes.

“Me llegan mensajes muy brígidos y no puedo quedarme callada. De situaciones que yo misma estoy viviendo que no puedo seguir normalizando”, partió diciendo antes de revelar toda su verdad.

Toscano y la cruda realidad

Así, Rocío compartió varios testimonios de mujeres que fueron abandonadas en sus embarazos por quienes eran sus parejas.

“Es algo de lo que nunca me voy a cansar de hablar hasta que esto cambie, me pongo la camiseta por mi mamá que lo vivió, por mi tía, por mis amigas, por las tantas mujeres que me escriben y por mí, pero por sobre todo por mis niños y todos los niños que sufren violencia económica y abandono”, escribió en un registro viralizado por el sitio de espectáculos Mira lo que Hizo.

La grave acusación de Rocío Toscano contra el padre de sus hijos pic.twitter.com/jitbSt2IF6 — Mira lo que Hizo Chile (@MiraloquehizoCl) January 4, 2022

Y agregó que “los niños no tienen la culpa, absolutamente nada justifica el abandono económico y emocional”.

Luego, expresó su propio testimonio que “el padre de mis hijos no responde a sus necesidades en ningún sentido. Está completamente desaparecido y no tiene ninguna intención de ver ni responder a las necesidades de los mellizos”.

Toscano manifestó con ironía que “¡quizá le pasó algo que le impide aparecer, quizá lo tienen secuestrado o quizá quién sabe qué le pasó!”.

Finalmente, Rocío Toscano señaló que “las mujeres somos poderosas, capaces, aguerridas, podemos con todo y contra todo, pero no voy a normalizar el abuso de los abandonadores”, arrobando en sus historias al padre de sus mellizos. ¿Qué tal?