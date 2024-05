En el reciente episodio de ¿Ganar o servir?, el reality de Canal 13, se desató un tenso enfrentamiento entre Camila Recabarren y Botota Fox. La discusión surgió cuando la exMiss Chile expresó su molestia porque el humorista y transformista no intervino en una disputa entre ella y Mariela Sotomayor, lo que llevó a la modelo a provocar a Botota cantándole “Nunca quedas mal con nadie” de Los Prisioneros.

En medio de la tensión, Botota respondió a las provocaciones de Camila Recabarren, dejando en claro que no se involucraría en conflictos con ella ni con nadie más. “Si quieres que me agarre con la Mariela, estás equivocada, no me voy a agarrar con ella ni contigo”, aclaró Botota.

Ante la pregunta de Camila Recabarren sobre si le tenía miedo, Botota negó rotundamente. “No te tengo miedo y tú tampoco a mí. Mídete conmigo, tú sabes que cuando yo respondo soy súper hiriente”, advirtió la comediante.

Mariela metió cizaña en la discusión

La situación se intensificó cuando Botota se retiró y Mariela Sotomayor pasó riéndose, lo que provocó una reacción explosiva por parte de la exMiss Chile. Esta última salió y volvió a cantarle la canción a Botota, desatando una fuerte respuesta por parte del transformista. “Estúpida, estás quedando como loca”, le replicó Botota a Camila Recabarren.

En medio del enfrentamiento, Mariela intervino para aconsejar a Botota que no se dejara afectar por la situación. “Usted no se contamine. A ella le gusta esto, ella piensa que esto es bueno”, le dijo Mariela a Botota, quien finalizó la discusión con una reflexión sobre las actitudes de quienes la buscan provocar. “A mí cuando me buscan me encuentran. Gente enferma”, concluyó el exintegrante de Tierra Brava.