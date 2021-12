Residente le dio con todo a Kast: “No puedo quedarme callado ante la posibilidad de otro Pinochet”

Subió un video a sus redes sociales donde le dio con todo a José Antonio Kast. Residente decidió alzar la voz respecto a las Elecciones en Chile, llamando a no votar por el republicano.

El cantante partió diciendo que, pese a que no era chileno, lo que pasaba en nuestro país le generaba profunda incertidumbre.

“Es muy preocupante ver que en Chile exista un candidato a la presidencia tan terrible, tan retrógrado y oscuro como Kast”, indicó.

Y agregó que “este candidato no quería que la ONU existiera en su país (…) La misma organización que se creó para proteger los derechos humanos, este candidato quiere sacarla. Es obvio que este tipo, lo primero que hará si entra al poder, es violentar los DD.HH. Detenciones arbitrarias, prisión, desapariciones forzosas, ejecuciones colectivas”.

Residente contra un nuevo Pinochet

El intérprete manifestó que “este charlatán, en su discurso está alabando el ataque del 11 de septiembre (1973) en Chile, el mismo que ocasionó una dictadura de 17 años en donde el número de víctimas supera las 38 mil personas”.

Luego, añadió que “decir eso es decir que el asesinato de Víctor Jara, a quien torturaron antes de matar, está bien. Yo, como colega músico, no puedo quedarme callado ante la posibilidad de otro Pinochet”.

Y expresó que “no sólo sería el retroceso de un país entero, sino que sería un golpe fuertísimo a todos nuestros países, porque cada dictador que existe en América Latina le duele a todo el continente”.

René Pérez, su nombre real, señaló que “necesitamos gente con mentalidad joven, que protejan los derechos de la diversidad, los derechos de la mujer, el medioambiente y que luchen por una educación pública, gratuita y de calidad”.

El cantante expresó que conoció a Gabriel Boric cuando ni siquiera pensaba en ser presidente. “Recuerdo lo esperanzador que fue ver a Gabriel, siendo un chamaquito tan joven, preocupado por las necesidades de su país, de su pueblo”, comentó.

Entonces, llamó a votar por él. “Tengo muchos amigos chilenos, muchas de mis mejores rimas me salieron en Valparaíso, porque aprendí a perderme en el cielo estrellado del Valle del Elqui, porque crecí escuchando la música de Violeta Parra, Víctor Jara, porque Neruda me enseñó a rimar y conocí a Jorge González y entendí el gran valor del rock chileno… no soy de allí, pero me siento de Chile y si fuese chileno, nunca permitiría que alguien como Kast entre en el poder”.

Residente terminó su intervención sobre el balotaje del próximo domingo mencionando que lo decía de “todo corazón y ¡qué viva Chile cabrón!”, sacando sólo aplausos de sus fans.