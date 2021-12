¿Se van a tribunales? Daniela Aránguiz confirmó acciones legales contra Perla Ilich

El conflicto salió de las cocinas de El Discípulo del Chef a tribunales. Daniela Aránguiz confirmó acciones legales contra Perla Ilich.

Las mujeres se pelearon hace varios días en el programa de CHV. Después aparecieron “reconciliadas” en un video. Y ahora, nuevamente se odian a muerte.

Esto porque Daniela compartió un registro donde habría tratado de “cochina” a su compañera de equipo en el espacio.

Una acusación que la gitana contestó con todo vía Instagram, donde la trató de “fría, arpía y venenosa… te gusta mirar a la gente en menos”.

Aránguiz versus Ilich

La situación siguió escalando tras estos dichos. Y la gitana habría renunciado al Discípulo mientras que la hermana de Rigeo se habría cambiado de equipo, dejando la grande en la producción.

Sin embargo, esto no acabó con el conflicto. Y en su programa de Instagram Te lo digo al toque, la ex Mekano confirmó acciones legales contra Perla.

“Aquí se dijeron muchas cosas que son graves. Yo ayer me dediqué a ver los pedazos del en vivo que me mandaban, porque yo no sigo a esta mujer en ninguna de mis redes sociales, y me mandaron un montón de cosas”, indicó Aránguiz.

Y manifestó que “anoté todos los adjetivos que ella dijo de mí: cahuinera, mala, calculadora, fría, infeliz, arpía venenosa, cochina de corazón, sucia, y lo más grave, que es penado por la ley, racista”.

Daniela señaló que “lamentablemente hay un abogado detrás de esto. Yo no quería llegar hasta estas alturas, pero yo soy una ciudadana que respeta las religiones y las razas de otras personas, y no voy a aguantar que se me trate de racista. Me pueden decir todo lo que quieran, pero eso no”.

De esta forma, Daniela Aránguiz dejó claro que el tema podría terminar en la justicia. ¿Qué les parece esta pelea?