Daniella Chávez se tituló de analista política: desmenuzó debate y confesó por qué defiende a Kast

Daniella Chávez se ha convertido en toda una voz en estas Elecciones Presidenciales, defendiendo con todo a su candidato José Antonio Kast.

Y este viernes la modelo se tituló de analista política al desmenuzar minuto a minuto el Debate Archi entre Gabriel Boric y el republicano.

La conejita usó su cuenta de Twitter para ir comentando cada propuesta de los postulantes a La Moneda, criticando al representando de Apruebo Dignidad y alabando al del Frente Social Cristiano.

“Boric en 2 días está dejando miles de personas sin trabajo, antes de ayer dijo que cerraría las Isapres y hoy dijo que cerrará Minas! el futuro de Chile decían jajajaja”, fue lo primero que comentó.

Y luego, indicó que “en resumen, Boric aún no gana y ya dijo: cierre de las Isapres, cierre de la AFP, cierre de Minas. Le encargo el desempleo que existirá el 2022 y eso que no ha dicho todo lo que cerrará”.

En resumen ; #Boric aún no gana y ya dijo : Cierre de las Isapres, Cierre de la AFP, cierre de Minas le encargo el desempleo que existirá el 2022 y eso que no ha dicho todo lo que cerrará! #elcierres — Daniella Chavez (@daniellachavezc) December 10, 2021

Daniella Chávez, segura por Kast

Luego, manifestó que “las personas que queremos vivir en paz da lo mismo donde estén detenidos los delincuentes, lo importante es que se cumpla la ley. Ahora la izquierda dicen que Kast poco más los va encerrar en el Estadio Nacional, jajaja creando pánico en las personas para defender delincuentes”.

Sin embargo, una vez terminado el Debate Archi, la blonda continuó en sus redes. E incluso comentó por qué defiende su opción por Kast.

“¡Tengo miedo! Pero no puedo ser cobarde. Sé que apoyar a Kast es exponerse a insultos, ataques, etc. Pero también sé que estoy haciendo bien, no creo que debamos sacrificar nuestro país y entregarlo al comunismo, creo en la justicia social, pero de forma limpia, sin amenazas”, indicó.

Tengo miedo! Pero no puedo ser cobarde, sé que apoyar a Kast es exponerse a insultos, ataques etc pero también se que estoy haciendo bien, no creo que debamos sacrificar nuestro país y entregarlo al comunismo, creo en la justicia social, pero de forma limpia, sin amenazas! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) December 10, 2021

Daniella confesó que “si doy pie atrás me estaría fallando a mí, también a mi familia y los chilenos que me apoyan. No soy dura, y el miedo que tengo que me hagan algo es muy fuerte, tampoco espero entiendan el mensaje, solo quiero que sepan que sigo ahí firme por todos”.

Finalmente, Daniella Chávez reveló que “podría estar afuera de Chile, tirada en la arena bajo el sol, pero aquí estoy, vine a votar y apoyar mi causa como tú también apoyas la tuya, pero estoy aquí porque me importa mi patria, mi país que amo y que no quiero que lo sigan destruyendo”.