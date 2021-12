Bastián Bodenhöfer celebró sus tres años de relación con romántica postal

Una romántica fotografía compartió Bastián Bodenhöfer durante estas últimas horas en sus redes sociales.

El actor de 60 años publicó una foto junto a su pareja y colega, Macarena Berthelon, celebrando el tercer aniversario de su relación.

“3 años de amor, feliz”, expresó Bastián Bodenhöfer junto a la imagen publicada en su cuenta de Instagram -en la que suma más de 110 mil seguidores-. “¡Los 3 años mas lindos de mi vida! Te amo”, le respondió su pareja.

Por su parte, Macarena también celebró el acontecimiento en sus redes sociales. “¡Hasta que te encontré! Hoy cumplimos 3 años. Te amo”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una imagen de ambos.

Hace poco más de un mes Bastián Bodenhöfer asistió al programa Los 5 Mandamientos, de Canal 13, en donde habló de los primeros años de su vida, antes de convertirse en actor.

En el espacio, recordó un episodio de violencia vivido en su época escolar cuando vivía en Francia con su madre.

“El primer día estábamos en el recreo antes de volver a clases, yo me sentía perdido, no hablaba francés, y me hice altiro amigo de un hijo de portugueses. Entonces mientras subíamos a clases nos tomamos la mano para apoyarnos el uno con el otro. Entramos y el profesor nos dice ‘Es absolutamente imposible, no pueden tomarse de la mano’”, recordó.

“Y andaba con un estuche como de flauta, lo abre y eran tres varillas. ‘Elige una varilla’, me dice, había una más delgadita, una mediana y una gruesa. Yo elijo la delgadita, y los compañeros se ríen. ‘Pon las manos así’, me dijo, y ¡paf, paf, paf! a mi compañero también. Las torturas en esa época eran impresionantes”, contó sobre los golpes recibidos por el docente en esos años.