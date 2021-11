Patricia Maldonado se fue contra Fabiola Campillai: “Qué va a hacer esa pobre y triste mujer en el Congreso”

Patricia Maldonado desató la ira en redes sociales, luego de hacer ofensivos comentarios contra Fabiola Campillai.

La opinóloga se refirió en duros términos a la senadora en su canal de Youtube, donde lanzó feos epítetos junto a Catalina Pulido.

“Salió elegida. ¿Voh me querí decir que hue… va a hacer esa pobre y triste mujer en el Congreso? Con todo respeto. Todavía no eres senadora, cara de ra…”, indicó en su programa Las Indomables.

La libertad de expresión llega a su límite cuando se promueve el odio. Aquí Patricia Maldonado, cruzando todos los límites de la decencia junto a Catalina Pulido y Christel Felmer, quien lidera campaña de Kast. Esto es la extrema derecha. Realmente grotesco! pic.twitter.com/UeSHcOQkgc — Daniel Jadue (@danieljadue) November 30, 2021

Los dichos de inmediato generaron indignación, por lo que la exfigura de Mega arremetió nuevamente a través del mismo medio contra los que la cuestionaron por su planteamiento.

Maldonado con todo contra Fabiola Campillai

“Yo le quiero decir a los zurdos y a las zurdas que se puedan meter a nuestro canal -gracias porque nos dan sintonía- y para que ustedes lo comenten también, que el decir que una persona es ignorante y que no sabe nada, no es ningunear a nadie ni reírse de su discapacidad. Yo nunca me he reído de la discapacidad de nadie porque no me interesa, no es parte de mi sistema”, lanzó de entrada.

Y agregó que ” ¿por qué le aforré y le aforro a la señora Campillai? Porque dice ‘es una vergüenza, que el señor Kaiser se aparte del Congreso’. ¿Y usted señora, no es una vergüenza? Claro que es una vergüenza, y no tengo empacho en decírselo. ¿Sabe por qué es una vergüenza? Porque usted fue capaz en llamar a los jóvenes a salir a romper y quemar. Le dio crédito”.

Patricia señaló que “una persona que tenga un poquito de esto (se indicó la cabeza), al revés… ¿Sabe lo que tendría que haber dicho usted? ‘No, jóvenes, así no se hace la política, se hace otra manera. A nadie le corresponde quemar ni destrozar ninguna cosa, porque exponen sus vida’. Eso tuvo que haber dicho usted, y se lo estoy repitiendo de nuevo, porque a usted no le tengo miedo. Ni a usted ni a su séquito, se lo digo altiro”.

La expanelista de Mucho Gusto expresó que “¿ustedes tienen derecho a amenazar, pero se sienten todo porque dije lo de Campillai? ¡No debería estar porque no está capacitada pa’ esa hue…! No, ‘es que la derecha extrema’, ‘el fascismo extremo’, ‘el racismo extremo’. No hay más racistas, homofóbicos, clasistas que ustedes. Ustedes son los emperadores de eso”.

Finalmente, Patricia Maldonado señaló sobre su polémica por atacar a Fabiola Campillai que “pueden escribir los Twitter que quieren, pero voy a seguir pensando exactamente igual, no voy a cambiar. Ustedes no me van a hacer cambiar”, muy amenazante.