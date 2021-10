Tremendo round: Javiera Contador y Yamila Reyna pararon en seco a Patricia Maldonado por dichos contra Daniela Vega

Fue un momento tenso. A Patricia Maldonado le preguntaron por sus dichos contra Daniela Vega en Pecados Digitales de Mega. Y quedó la grande.

Es que la expanelista de Mucho Gusto manifestó hace un tiempo que la actriz “es hombre, que se sienta mujer y quiera que sea mujer está en todo su derecho, es un hombre grande, pero es hombre, tiene próstata, no va a tener ovarios, no va a tener útero”.

Estas declaraciones fueron recordadas en el panel del estelar, donde invitaron al director de cine Francesc Morales, reconocido activista LGBTI, quien encaró a la comunicadora por sus palabras.

Ahí, Paty respondió que “yo dije claramente, me preguntaron, (Daniela Vega) es hombre o mujer y yo dije que es dueño de ser lo que le da la gana. Un refrigerador, máquina de coser, hombre, mujer, da lo mismo. Él es un hombre”.

Y agregó que “no veo cuál es el drama, ni lo más terrible, ni lo más horrible de lo que dije. No he dicho ni una sola mentira, y si alguien me lo puede desmentir sería fantástico. Eso no es odio, es la realidad. ¿Por qué les molesta la realidad?”.

La parada de Javiera Contador a Maldonado

Entonces, Javiera Contador, conductora del espacio, sacó la voz. Y le paró el carro de una a la cantante por sus respuestas.

“Esa no es la realidad. Es una mujer, una mujer trans. Les cuesta mucho (identificarse) para que después venga alguien y le diga, ‘no, tú eres un señor’. Paty, yo a ti te conozco de hace mucho y me parece que es una falta de respeto”.

Entonces, Yamila Reyna, otra de las invitadas, también la criticó. “Vos estás ofendiendo en el momento que estás diciendo es hombre y es hombre y punto. Es una forma de ofensa porque no estás respetando lo que esa persona vivió para decidir y lograr ser Daniela Vega hoy”.

Contador añadió que “ni siquiera la ciencia dice lo que tú dices, porque la ciencia ya ha dicho que en el género influyen muchos temas. Alguien que decide ser mujer, ¡trátala de mujer!, si es una mujer”.

Finalmente, Yamila le preguntó a Patricia Maldonado qué habría hecho si uno de sus hijos era trans como Daniela Vega. “Habría sido terrible”, contestó ella sin cambiar de opinión.