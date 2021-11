Natalia Valdebenito le dio con todo a Mario Desbordes: “Qué rasca, don paco”

La llegada de Paula Daza al comando de José Antonio Kast desató una ola de debates en redes sociales, donde Natalia Valdebenito terminó enfrentándose nada menos que a Mario Desbordes.

La comediante criticó al excandidato presidencial luego de que éste alabara la llegada de la subsecretaria a la campaña, la que primero fue manteniendo su puesto en La Moneda, situación que se revirtió este domingo, cuando finalmente renunció a su cargo para apoyar al republicano.

“Tiene vacaciones acumuladas de años, pero si hubiera pedido feriado la critican porque es remunerado. Si hubiera renunciado, la critican por dejar el ministerio, si pide permiso sin goce de sueldo la critican igual. Les dolió la llegada de esta gran mujer: bienvenida Paula Daza”, fue lo que expresó en su Twitter.

Entonces, la humorista no dejó pasar su percepción. Y le contestó a través de la misma red social, sacando chispas.

Natalia Valdebenito emplazó a Desbordes

Así, Valdebenito le comentó al político “qué rasca, don paco. Todo es muy rasca. Duele el país corrupto que hicieron. Y usted es cómplice de este gobierno violador de DD.HH. No se nos olvida, don paco”.

Que rasca, don paco. Todo es muy rasca. Duele el país corrupto que hicieron. Y usted es cómplice de este gobierno violador de dd.hh. No se nos olvida, dn paco. — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) November 27, 2021

Un comentario que tuvo su réplica en Desbordes: “Otra pseudo progre que cree que me ofende cuando me dice ‘paco’. ¿Y lo de rasca será por facho pobre? Clasista doña Natalia, que seguro cree que me importa su tuit ofensivo y con prepotencia típica de la izquierda que se cree con superioridad moral, pero que no le ha ganado a nadie”.

Otra pseudo progre q cree q me ofende cuando me dice “Paco”, y lo de rasca será por facho pobre ? Clasista Doña Natalia, q seguro cree q me importa su tuit ofensivo y con prepotencia típica de la izquierda q se cree con superioridad moral pero q no le ha ganado a nadie. Chao! https://t.co/6xazJDqRAH — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) November 27, 2021

Entonces, Natalia no se quedó callada. Y fue más dura aún en sus palabras. “Paco culiao lo encuentro mejor, pero no sé… (sic)”, indicó.

Una respuesta que indignó al RN. “Paaaavre, qué pena tu vida. Quizás Viña te dejó así, no es tu culpa, busca ayuda, aún es posible. Ten fe”, señaló.

Paaaavre, que pena tu vida, quizás Viña te dejó así, no es tu culpa, busca ayuda, aún es posible! Ten fe ! https://t.co/7PVTX2nt0Q — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) November 27, 2021

De esta forma, Natalia Valdebenito y Mario Desbordes se enfrentaron con todo en el cibermundo. ¿Qué les pareció esta pelea?