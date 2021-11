La cantante Pink le hizo una noble petición a Cristiano Ronaldo

¿Qué tienen en común la cantante de pop Pink y el futbolista portugués Cristiano Ronaldo? Probablemente muy poco. Sin embargo, en en algo sí coinciden: en hacer nobles acciones por los demás.

De hecho, Cristiano Ronaldo y Pink sorprendieron al mundo entero en horas recientes. Las dos famosas figuras se unieron para cumplir el sueño de dos niños. Todo lo hicieron delante de nosotros, en redes sociales, generando inmediatas interacciones.

La acción coincide con las venideras fiestas decembrinas, época que suele ser aprovechada por muchos para sacar lo mejor de si mismos. De hecho, fue Pink quien tomó el paso y utilizó su cuenta oficial de Twitter para hacerle una petición a Cristiano Ronaldo.

Este es el tuit que publicó Pink para Cristiano Ronaldo. Lo hizo frente a sus más de 31 millones 600 mil seguidores:

Hey @Cristiano I’m sponsoring a couple kids this year for xmas that want nothing else besides one of your jerseys. They don’t have much- but I’m determined to make this happen. Fancy sending me a couple and changing their lives? I know you do wonderful things all the time, but…

— P!nk (@Pink) November 25, 2021