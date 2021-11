Kanye West aseguró que “Dios traerá de vuelta” a su exesposa Kim Kardashian

Una serie de delirantes dichos enunció Kanye West sobre su exesposa Kim Kardashian estos últimos días.

Fiel a su estilo, el destacado músico protagonizó un discurso cristiano en donde aseguró que “Dios traerá de vuelta” a su exesposa, la empresaria Kim Kardashian.

Ye had something to say about his family today 🕊💙 pic.twitter.com/7TS9jUVGVJ

