Se confirma relación de Pete Davidson y Kim Kardashian: “Están realmente felices”

Sorpresa causaron los rumores de una relación amorosa entre el comediante Pete Davidson y la socialité Kim Kardashian.

Al parecer Pete y Kim sí están involucrados amorosamente, según confirmó una fuente al medio E! News (perteneciente a E!, canal al que pertenece Keeping Up With The Kardashians).

“Están realmente felices y viendo a dónde va”, dijo la persona en off al citado medio de comunicaciones. “Pete le ha dicho que no quiere ver a nadie más”, añadió la fuente y aseguró que Kim está en la misma línea.

“Está tratando de no hacer un gran escándalo pero está muy interesada en él. Está enamorada de él y es muy emocionante para ella”, dijo la fuente sobre las intenciones de la empresaria.

“Él la hace reír todo el tiempo que están juntos y ella está totalmente cautivada por él”, añadió la fuente sobre la naciente relación entre Kim Kardashian y Pete Davidson.

En tanto, estas últimas horas la pareja fue vista en conjunto en una foto publicada por el rapero y empresario Flavor Flav, quien publicó una foto con ellos y la madre de Kim, Kris Jenner, en su cuenta de Instagram.

Hay que recordar que fue en febrero de este año cuando se hizo pública la petición de divorcio de Kim Kardashian a Kanye West, con quien estuvo casada desde 2014.

Por su parte, el comediante de 28 años estuvo apunto de casarse con Ariana Grande en 2018 y luego tuvo relaciones amorosas con dos actrices, Kate Beck Insale y Phoebe Dynevor, esta última siendo su pareja desde abril hasta agosto del presente año.