Coté López se defendió luego de que la trataran de facha: “Si hablamos como persona, me carga más Kast”

Las Elecciones Presidenciales dejaron de todo tras sus sorpresivos resultados. Y muchos famosos, como Coté López, ocuparon sus redes para referirse a ellas.

Es que hace algunos días la rubia había hablado sobre los candidatos a La Moneda. Y ahí ya había planteado que ni José Antonio Kast ni Gabriel Boric la convencían.

Una declaración que hizo que varios la criticaran, situación que nuevamente se repitió tras las votaciones del domingo.

Por eso, la rubia se descargó en su cuenta de Instagram, donde envió un mensaje claro y directo a quienes la cuestionaron por sus opciones políticas.

El furioso desahogo de Coté López

Así, la modelo partió diciendo que “de verdad me tienen chata. No entiendo por qué siempre me tildan de facha”.

Y agregó que “soy la primera en querer que todos estén mejor y soñar con que una abuela no muera esperando una hora al doctor. Fui a las marchas, voté por el apruebo”.

López indicó que “no sé que parte quedó clara de ‘no me gusta ninguno’. Si hablamos en temas presidenciales me carga Kast, me carga Boric en iguales medidas. Y si hablamos como persona me carga más Kast”.

Finalmente, Coté López señaló que “creo que soy honesta, que penca mamarme mil improperios solo por no amar a alguno de ellos como ustedes”.