Elecciones 2021: ¿Por quién votan los famosos? Estos son los rostros que se la juegan por José Antonio Kast y Gabriel Boric

Han generado harto ruido por estos días. Varios famosos decidieron salir del clóset y expresar por quién votarán el domingo en las Elecciones Presidenciales 2021.

Una situación que han hecho pública a través de sus redes sociales, y que ha generado de todo. Desde insultos hasta algunos comentarios de apoyo. Los menos sí, hay que decirlo.

Lo cierto es que, como hace mucho tiempo no había una votación tan polarizada como ésta, los rostros que se han lanzado con su opinión han enfrentado las críticas de los haters.

Por eso, en ADN.cl, hicimos un recuento de qué figuras decidieron transparentar su opción política respecto a dos postulantes a La Moneda: José Antonio Kast y Gabriel Boric.

Dentro del grupo de apoyo al candidato del Frente Social Cristiano conviven llamativas y dispares figuras.

Una de ellas es Daniella Chávez, quien se ha convertido en toda una abanderada del postulante de ultra derecha.

La conejita no sólo ha hablado a su favor cada vez que puede en sus redes sociales, sino que además ha atacado directamente a Boric, donde la última vez lo tildó de “acosador”.

Vergüenza no me da desnudarme! Vergüenza me daría ser de izquierda, Decir que soy feminista y ninguna le dijo algo a su candidato que fue acusado de acoso sexual, Se vendieron todas!!!! ninguna defendió a la chica, al parecer el acosador de izquierda tiene derechos! Nadie bailó!!

— Daniella Chavez (@daniellachavezc) November 16, 2021