Ex Mekano reveló que votará por Kast y generó ola de críticas: “No aguanto a la gente ordinaria”

Rosemarie Dietz, ex Mekano, decidió alzar la voz en medio del último Debate Presidencial 2021. Y ahí, transparentó su opción de cara a las Elecciones 2021.

El problema es que, al hacerlo, la joven se llenó de críticas, ya que su postura fue bastante polémica, defendiendo a José Antonio Kast.

“Como quieren tratar de cagar a Kast… Qué risa cómo lo quieren bajar… Pero no podrán… Es un hombre claro y leal en sus decisiones y clarísimo como piensa. No entiendo qué es lo que no entienden…La (Macarena) Pizarro picada mal”, escribió en una de sus historias.

Esto generó que varios le respondieran. Y no en los mejores términos, ya que luego la joven siguió subiendo historias a modo de descargo.

El controversial voto de la ex Mekano

Entonces, Dietz manifestó que “oye, no porque sea una mina pública me tengo que quedar callada con los comentarios de mala leche y más aún falta de respeto… Todo porque no voto por otro candidato”.

Y agregó que “tengo derecho a pensar y a opinar distinto… Si me insultas y me trates mal, bloquead@ al toque y punto… Por lo mismo, vamos Kast, no aguanto la gente ordinaria”.

Pero la exbailarina del programa de Mega no paró ahí, ya que luego grabó un video donde siguió defendiendo su postura.

“Bueno, solo dejarles claro de que no me callarán. No tienen por qué”, expresó, agregando que “así no se hacen las cosas, niñas. No, no, no. Tienen que tener mucha paciencia, mucho amor y respetar las opiniones de los demás. Si yo quiero votar por Kast, votaré por Kast. Les guste o no les guste”.

Rosemarie indicó que “den sus opiniones sin maltratar, sin criticar con violencia. Creo que el mundo está demasiado malo y con mucha rabia”.

Finalmente, la ex Mekano señaló que “siempre hablen y digan todo lo que ustedes quieran y que nadie los calle jamás, jamás. Porque tenemos libre albedrío, podemos hablar y decir todo…”, defendiendo así su postura política y su voto por el republicano.