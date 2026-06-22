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FOTOS. “Es uno de los mejores días de mi vida”: la historia detrás de la viral celebración de Messi con un periodista argentino en el Mundial 2026

El comunicador de TyC Sports contó cómo vivió el inesperado cruce con el capitán argentino tras el 2-0 ante Austria: “Estoy temblando”, confesó después del partido.

Martín Neut

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 / Maja Hitij - FIFA

Lionel Messi no solo selló el triunfo de Argentina ante Austria en el Mundial 2026, sino que también se instaló como el máximo goleador en la historia de los mundiales y protagonizó una de las postales más comentadas del torneo.

Tras marcar el 2-0 en el descuento, el capitán argentino corrió a celebrar hacia un córner del AT&T Stadium de Dallas y, en plena euforia, se encontró con el periodista de TyC Sports Joaquín Bruno, con quien compartió un efusivo festejo.

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La escena se produjo en los minutos finales de un partido que le dio a la albiceleste la clasificación a los dieciseisavos de final. Bruno se encontraba solo detrás del arco cuando Messi capturó un rebote dentro del área y, en su tercer intento, convirtió el tanto definitivo ante Austria.

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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 / Maja Hitij - FIFA

“Es uno de los mejores días de mi vida periodística”

“Lo grité como un desaforado, como un hincha más”, relató el cronista sobre el momento previo al inesperado cruce con el delantero. Luego, contó que vio venir a Messi en su dirección mientras seguía celebrando: “Se acercó y me vino a chocar las palmas”.

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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 / Maja Hitij - FIFA

La imagen quedó registrada por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales. Minutos después del gol, Bruno reconoció que seguía impactado por lo ocurrido.

“Estoy temblando”, dijo primero, para luego agregar: “Vino Leo a festejar el segundo acá, me vio gritándolo y se tiró y le toqué la mano. Le dije: ‘Leo, no lo puedo creer’”.

Ya con algo más de calma, el periodista resumió la dimensión del episodio con una frase que retrató el peso de la escena: “Es uno de los mejores días de mi vida periodística”.

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