Natalia Valdebenito advirtió los peligros de un posible triunfo de José Antonio Kast: “Personas como yo podríamos desaparecer”

Manifestó toda su preocupación. Natalia Valdebenito conversó en el podcast Me importas Tú sobre un posible triunfo de José Antonio Kast en las Elecciones Presidenciales.

Es que el candidato ha subido en las últimas encuestas, que lo posicionan incluso superando a Gabriel Boric en la carrera a La Moneda.

Por eso, consultada al respecto por los conductores, la psicóloga Pamela Lagos y el actor Gonzalo Sepúlveda, la comediante expresó sus reparos.

“Es un señor tan pasivo agresivo”, fue lo primero que comentó la triunfadora del Festival de Viña del Mar.

Los miedos de Natalia Valdebenito

La humorista indicó que el postulante “es muy peligroso. Nunca ha considerado a las mujeres como sujetos de derechos, volvemos a ser muebles de alguna manera con Kast”.

Y agregó que “creo que estamos en peligro si una persona como él asumiera cualquier cargo de poder”.

Natalia fue más allá y señaló que “personas como yo podríamos desaparecer, así de real. Lugares para trabajar no habría. Si con la pandemia, las mujeres retrocedimos diez años en términos laborales, cuánto más podríamos retroceder con él”.

La actriz argumentó que “es un peligro, estamos en peligro cuando hay este tipo de pensamientos que no incluyen a todas las personas como seres únicos y lo que encuentro más lamentable es que me voy a tener que casar, por que obviamente le va a dar un bono a la mujer casada”.

Valdebenito comentó que “es un retroceso absoluto, pone en peligro a las disidencias” y que “si bien yo soy heterosexual, no represento lo que una mujer heterosexual comúnmente hace. Decidí no tener hijos, decidí no casarme”.

Finalmente, la humorista mencionó que “una persona como él, en el cargo que sea, fue diputado, pero como es más flojo que la frente, no hizo nada ¿qué haría ahora? No tengo idea, no sé si sabe trabajar, no sé de dónde saca la plata, es patriota pero no tributa aquí, él es una gran contradicción y al mismo tiempo es una gran mentira para llevar a las personas al ‘yo lo voy a defender, yo lo voy a cuidar’, pero su hija pierde sus derechos, su mujer vale menos que usted”.

Natalia Valdebenito cerró su intervención sobre Kast reflexionando que “si todavía estamos expuestas a este peligro imagínate con una persona como él al poder”.