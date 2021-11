El especial acuerdo de Amaro Gómez-Pablos y de Tonka Tomicic de cara al fin de Bienvenidos

Ya no queda nada para que termine Bienvenidos. Y Amaro Gómez-Pablos dijo adiós al programa, dejando que sólo Tonka Tomicic lleve el buque a su último puerto.

El rubio salió de la conducción a sólo días de que el matinal de Canal 13 concluya luego de una década al aire y sea reemplazado por Tu Día, la apuesta liderada por Ángeles Araya y Mirna Schindler.

“Hubo abrazos fuertes y largos de despedida”, contó el periodista en Las Últimas Noticias, donde además abordó cómo ha sido mantener a flote el espacio, sabiendo que tiene fecha de caducidad.

“No alteró en nada nuestro curso de acción”, manifestó Gómez-Pablos, quien además detalló parte del acuerdo que tomaron con su compañera de conducción para seguir adelante.

El pacto de Tonka y Amaro

Así, los animadores hicieron una especie de pacto para trata de que las noticias sobre el fin del programa no los afectaran.

“Lo hablamos con Tonka. Lo acordamos. ‘Sigamos como antes’, nos dijimos. Y así fue colectivamente, procurando ser igual de profesionales”, reveló.

Y agregó que “ya conoces la frase ‘uno para todos y todos para uno’. Y así ha sido”, dejando claro que se apoyaron hasta el fin.

Amaro también explicó por qué no tuvo una gran despedida en pantalla. “No quisimos hacer nada al aire para no confundir a la audiencia y no despistar de algo central que nos ha ocurrido. Ya sabes que Jorge López, nuestro Rambo y capitán en la dirección, está en la UCI con Covid”, confesó.

De esta forma, Amaro Gómez-Pablos dio cuenta de cómo fueron sus últimos instantes en Bienvenidos y dejó claro que, con Tonka Tomicic, mantuvieron muy buena relación hasta el final.