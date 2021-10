Gladys del Río y Jorge Pedreros: un matrimonio artístico que duró casi medio siglo

Durante esta jornada se conoció la muerte de Gladys del Río, destacada actriz y comediante nacional, a los 79 años: inevitable fue el recuerdo de ella junto a su marido, Jorge Pedreros, quien falleció en septiembre de 2013 tras años de complicaciones de salud.

Como se dice frente al altar, “hasta que la muerte los separe”. Y ciertamente la muerte los separó, causando un gran dolor en su mujer, quien entregó su testimonio en Réquiem de Chile.

“Aparecieron a las cuatro de la mañana mi hija, mi yerno. Yo los miré e inmediatamente… yo sabía“, recordó Gladys del Río en 2018, cuando el mencionado documental repasó el día de la muerte de Pedreros y la historia de quien fuera el precursor de la Nueva Ola y uno de los fundadores de Jappening con Ja.

Un matrimonio con y en la música

Gladys del Río y Jorge Pedreros empezaron a pololear a los 15 años, aunque se conocían desde que eran más chicos. “Éramos muy jóvenes, teníamos 15 años, ambos éramos hijos de carabineros, por lo tanto vivíamos casi en recintos de carabineros”.

Se casaron el 14 de mayo de 1967 en la casa de su padrino. Lo memorable de ese día es que se armó un escenario con músicos. “Ese matrimonio fue precioso, lindo”, recordó Gladys en Réquiem de Chile.

Una vez, el propio Jorge Pedreros le dijo a Paulina Nin de Cardona en el programa Día a Día cómo era trabajar junto a su mujer. “Con Gladys me llevo muy bien en ese aspecto, porque ella es mi peor enemigo. El peor crítico. Y generalmente en un 90% tiene razón“, confesó el músico.

De este modo, Gladys del Río no sólo fue testigo cercano de todo el quehacer artístico de su esposo, sino que también participó junto a él en distintas instancias, incluso como realizadores.

Los tiempos difíciles

También hubo momentos de tensión, sobre todo durante la dictadura de Augusto Pinochet, contexto en el que se estrenó el Jappening con Ja en 1978, y acusado constantemente de ser el “circo” del general.

“Le dábamos un poco de alegría a los chilenos, pero lo pasé mal porque teníamos que hacer cosas que no quería hacer“, reveló Del Río. “Que me obligaran a ir arriba de una micro a saludar a Pinochet. Yo fui, me acuerdo, no sé con quién hablé en el canal, por favor, por favor, no quiero ir. Permítanme no ir. Yo rogué”.

Luego, relató que “el jefe de seguridad me dijo que yo estuviera calladita porque yo tenía muchas yayas. Nos gritaban en la calle que éramos payasos de Pinochet”.

Respecto de la postura de su marido, Gladys del Río señaló que “a él no le interesaba absolutamente nada la política. Se enojaba por un momento, era derechista. Se enojaba por otro lado, era de la Unidad Popular. Era así. Nada más que su norte era la música“.

En 1988, a Jorge y Gladys les pidieron la renuncia en TVN. “Se nos adjudicó que nosotros no habíamos llegado a una grabación y empiezan a sacar cuentas que el canal pierde tanta plata porque se suspendió. Tuvimos que irnos con Jorge, nos fuimos del canal. Dolió harto, dolió bastante”.

Un regreso que no terminó bien

Pero en 1990, con la llegada de Patricio Aylwin y el retorno a la democracia, Jorge Pedreros y Gladys del Río fueron “repatriados” a TVN para participar en Domingo 7. Más tarde, Eduardo Ravani le propuso a Pedreros emigrar a Mega para revivir el Jappening con Ja.

Sin embargo, la situación no terminó bien, en especial tras la llegada de Ernesto Belloni, quien acaparó el programa con Che Copete. El tipo de humor de Belloni tomó distancia del estilo de Pedreros, que se inclinaba hacia lo artístico y musical.

El quiebre se produjo cuando le dijeron que había que sacar “Ríe”, la canción emblemática del programa que el propio Pedreros compuso. Ahí comenzaron sus problemas de salud, lo que Gladys del Río recordó como el “aortazo”, al igual que su primer alejamiento de la televisión. Desde entonces, el matrimonio se dedicó a realizar shows juntos.

Durante su hospitalización, se produjo el trágico fallecimiento de Óscar Olavarría en el año 2000. Ya para ese entonces el grupo estaba disuelto: Eduardo Ravani lideró su propio proyecto de “Jappening”, mientras que Jorge Pedreros se fue a Canal 13 junto a Gladys del Río y lideraron A la suerte de la olla. En el 2002, Ravani y Pedreros se reconciliaron para los 25 años del Jappening que finalizó dos años después.

Un adiós… separados

En el año 2010, Jorge Pedreros estuvo 114 días hospitalizado y Gladys del Río no se separó de él. En los años venideros, asistiría a los últimos eventos públicos. En enero de 2011, fue condecorado con el Premio a la Música Nacional por su trayectoria como compositor y productor nacional. La ceremonia se realizó en el Palacio de La Moneda, durante la primera administración de Sebastián Piñera.

Finalmente, el 14 de septiembre de 2013, en la Clínica Dávila, falleció Jorge Pedreros producto de un cuadro respiratorio derivado de sus problemas hepáticos crónicos.

“Yo no supe cuando estaba. A mí me vino un preinfarto, entonces de ahí para adelante no sé nada“, contó Gladys en 2018 para Réquiem de Chile. Por esta razón, no estuvo presente en el funeral de quien fuera su marido por 46 años. “Nunca he visto nada, no he visto nunca nada. He intentado ver cómo fue, dónde estaba, en qué estaba metido, qué flores le rodeaban. Pero todavía no puedo”.

Sin duda, un triste enlace para una pareja artística, que siempre estuvo unida, pero que ahora está reunida en espíritu y así lo desearon los seguidores de ambos, una reacción que fue espontánea apenas se conoció la muerte de Gladys del Río.