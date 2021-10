Zafrada vivió su peor noche en El Discípulo del Chef: estuvo a punto de dejar la competencia

Víctor Díaz, más conocido como el querido Zafrada, vivió su peor jornada en el programa de CHV El Discípulo del Chef.

El joven, que se ha convertido en uno de los más populares del espacio de cocina, vivió un tenso momento que casi lo hizo abandonar la competencia.

Todo partió cuando le informaron que la prueba de la noche era preparar pastas frescas. Ahí, el oriundo de Iloca decidió que haría pasta rellena de pollo con pesto.

Sin embargo, el platillo se le fue en collera. Y, en medio de la competencia por la inmunidad, el rubio se frustró y estuvo a punto de dejar el programa.

La rabia de Zafrada

Así, Víctor se dio cuenta que no estaba haciendo bien las cosas y que probablemente el tiempo no le alcanzaría para poder presentar su preparación.

“¿Qué estoy haciendo?… Me fui a la mierda”, soltó honesto frente a las cámaras, dando cuenta de su preocupación.

Luego, explicó en el confesionario del espacio que “te pilla la máquina, como que te confundes, porque en ese minuto estaba con la salsa y el relleno para la pasta, y hubo un momento que estaba súper seguro de lo que estaba haciendo, y cuando me doy cuenta que le estaba echando albahaca y no era así”.

Y agregó que “tenía con suerte la masa, entonces dije ‘ya no alcanzo’, no tenía agua hervida y me frustré y dije ‘ya, no sigo, fue'”.

Sin embargo, el joven sacó fuerza. Y se repuso para continuar con la prueba. “Dije a esta altura quedarme sin hacer nada, después de haber sacado pecho, dije ‘voy a ganar, vamos démosle'”, reveló.

Los chefs lo aplaudieron

La aguerrida actitud del pecoso sacó aplausos en los chefs Sergi Arola, Ennio Carota y Carolina Bazán, quienes alabaron su decisión.

“Te felicito antes de probarlo. Has sacado de donde no tenías y has hecho el plato”, le dijo el español, mientras Bazán le comentó: “Me parece muy importante lo que hiciste, de levantarte y no darte por vencido, el plato está bueno”.

En tanto, Ennio Carota señaló que “lo que más destaco es haberle dado vuelta el partido, estabas perdido, listo para tirar la esponja pero no te diste por vencido”.

Finalmente, el Zafrada manifestó “bonitas las palabras, me tiraron buena onda y no me encontraron el plato malo, que eso era lo que yo temía. Así que contento”. Todo un guerrero.