Camila Recabarren confesó su impactante decisión tras dejar Masterchef Celebrity: “Ya no quiero que sepan más de mí”

Fue la última eliminada de Masterchef Celebrity. Y, aprovechando aquello, Camila Recabarren se sinceró en una entrevista con Canal 13.

Ahí, la morena no sólo habló de su participación en el espacio de cocina. Además, reveló por qué decidió dejar de compartir contenido en Instagram, plataforma en la que no sube imágenes desde agosto.

Lo primero que manifestó es que todo ha sido por opción propia. “Siento que toda la vida –desde que salí Miss Chile en el 2012- he estado muy expuesta”, lanzó.

Y luego expresó que “ahora dije: ‘No, ya me cansé. Basta. Ya no quiero que sepan más de mí, ni de donde estoy, ni con quien estoy’. No necesito la aprobación de la gente, no necesito mostrarles donde estoy”.

Camila Recabarren y su nueva vida

La reina de belleza expresó que “me cansé y dije: ‘Va a ser un descanso para mí’. Ojalá que sean 10 años más. Como estuve 10 años expuesta, ahora 10 años sin salir”.

Recabarren añadió que “al ser un poco más madura, decido proteger mi intimidad ante todo. Por eso trato también de no estar tanto en las redes. A parte, no puedo estar haciendo dos cosas a la vez. Si estoy jugando con mi hija, no puedo estar con el celular. Entonces tengo que estar de allá pa’ acá…Estoy como más de dueña de casa. Las mujeres, las chicas, que están acá y saben cómo es ese trabajo, esa labor, saben que se necesita harto tiempo”.

Respecto a su trabajo de influencer, donde sí tiene que utilizar estas plataformas, la modelo indicó que “estaba dando a cambio mi intimidad y abriéndole demasiado las puertas”.

Y que “dije que me tengo que poner más creativa. Ver otra área, otro rubro en el cual me pueda desenvolver con mi creatividad. No tengo ninguna profesión, pero es lo de menos en mi vida. Exponer tanto mi vida hoy en día, no. Prefiero no hacerlo tanto”.

De esta forma, Camila Recabarren explicó su decisión, en días donde vivió una compleja eliminación del programa de Canal 13, donde varios acusaron que se “autoeliminó”.