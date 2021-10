Seguidores de MasterChef Celebrity reaccionan tras salida de polémica eliminada: “Se autoeliminó”

El capítulo de este domingo, MasterChef Celebrity Chile terminó con una nueva eliminada de su programa.

Camila Recabarren debió abandonar el espacio, tras su polémica participación que generó algunos conflictos entre ella y sus compañeros y los chefs a lo largo del programa.

En su misma línea, la influencer debió ser eliminada de MasterChef Celebrity Chile luego de no seguir las instrucciones que se le habían establecido para presentar su plato.

En detalle, Camila Recabarren, junto a Begoña Basauri, Pepi Velasco, Tutú Vidaurre, Yamila Reyna y Rodrigo Herrera, participaron en el desafío de eliminación que tenía como instrucción central utilizar una fruta exótica para elaborar una salsa.

Es así como la participante debió incorporar una chirimoya en su preparación y así luchar por su permanencia en el programa. Sin embargo, finalmente presentó su plato sin la salsa y debió ser eliminada.

“Me da rabia no tener la salsa para untar mi arrollado“, opinó Yann Yvin al probar el creativo plato vegetariano de Camila. “Están fantásticos. Me da mucha pena que no hayas presentado la salsa”, opinó Fernanda.

Debido a sus frecuentes polémicas, los televidentes festinaron la salida de la participante en redes sociales, compartiendo sus apreciaciones de la decisión del jurado.

Hay que recordar que MasterChef Celebrity Chile es transmitido los días domingo, a partir de las 22:30 horas, y capítulo por medio muestra a un nuevo eliminado.

Revisa aquí algunas reacciones:

#todoporlasalsa parece que éramos varios los chatos con la camila y su necesidad patológica de atención… bye bye — Patipelá 👣 (@kinectada) October 25, 2021

No me cae mal camila, pero ella ( en todo lo que muestra y hace) siempre es muy dispersa, cambiante y no sabe para donde va, es muy independiente y fuerte, pero eso le juega una mala pasada,no logra cachar que necesita ayuda y guía. #TodoPorLaSalsa — Dpaty (@Dpaty_libre) October 25, 2021

Y se fue la Camila…😬 Antes era una mina simpática y bacán, pero acá se mostró inmadura, desagradable y tóxica a ratos… Eso pasa la cuenta… 🥴#TodoPorLaSalsa — Elita❤️🐱 (@elita8174) October 25, 2021

Camila se auto elimino, no puedo creer q olvidará llevar la salsa a la q dedico tiempo y fué lo q primero pensó cdo le tocó la https://t.co/plgSziBAyi le tiren tanta kk,me da cosa x su hijita #TodoPorLaSalsa — Tejedora Creativa (@tejedora2018) October 25, 2021

Pero pusiste a Yuhui, es del otro programa! La recabarren está en un proceso de cómo autodestruirse #TodoPorLaSalsa la tiro a la basura. Cómo muchos actos que tiene. — claudita JD (@clauditajduarte) October 25, 2021

Se fue la Camila y me lo perdí! Me quedé dormida 😩 #TodoPorLaSalsa — Liss (@Lis_____) October 25, 2021

Que penca es que te vayas del programa por #Weona, en vez de mala cocinera, SIONO 🤦‍♂️, en algun momento pensé que estaba viendo #MasterChefCelebrityKids 🤣, porq q se pegaba el show 😒#TodoPorLaSalsa #Bienvenidos13 #MasterChefChile — NeOWizarD (@_NeOWizarD_) October 25, 2021