Mauro Icardi posteó íntima imagen junto a Wanda Nara desatando rumores de reconciliación

Un escándalo de teleseries fue el que se robó la atención este fin de semana cuando se involucró a María Eugenia “China” Suárez con Mauro Icardi tras su separación de Wanda Nara.

En resumen, la esposa del futbolista publicó una determinante declaración en sus historias de Instagram tras el presunto quiebre de su matrimonio, en la que inculpó indirectamente a la actriz.

Esto encendió a la prensa argentina y a las redes sociales, involucrando incluso al ex de Suárez, Benjamín Vicuña, quien le habría advertido a la madre de dos de sus hijos que no se involucrara con el deportista.

No obstante, este miércoles -al parecer- todo habría vuelto “a la normalidad” luego que Mauro Icardi publicara una historia en su Instagram junto a Wanda en la que se les ve juntos en Paris (Francia).

“Mon amour (Mi amor)“, escribió el futbolista en la imagen en la que aparece recostado en el hombro de Wanda.

Pero esta no fue la única foto que publicó Mauro. Durante la mañana también compartió otra fotografía junto a su esposa con un romántico mensaje: “Abrázame fuerte y no me sueltes nunca”.

Hasta el momento, Wanda no ha compartido fotos con Mauro ni ha contestado sus publicaciones. Eso sí: los seguidores de ambos han festinados con el escándalo que se ha gestado desde el fin de semana.