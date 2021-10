El inesperado crossover de Naya Fácil y Paloma Mami en Instagram : “Estamos todas aquí”

Un inesperado encuentro virtual entre Naya Fácil y Paloma Mami tuvo lugar en Instagram durante estos días.

Todo comenzó cuando la cantante de 21 años realizó un live en sus redes sociales para conversar con sus fanáticos.

En uno de esos contactos, una fanática de Paloma Mami le comentó que había llegado a su transmisión ya que Naya Fácil la estaba viendo dese sus plataformas.

“La Naya Fácil te está viendo, me siento muy emocionada”, le dijo la joven a la artista chilena que está radicada en Estados Unidos. “¿Cómo qué cosa?”, le respondió la cantante. “Ay, ¿En serio? ¡Estamos todos aquí y qué pasa!”, expresó con alegría Paloma Mami antes que le ayudaran a contactarse con su compatriota.

Tal como muestra un video que recogió la situación, tras algunos “inconvenientes técnicos” las chilenas lograron contactarse a través de la transmisión de Instagram. “¡Hola, hermana! ¿Cómo estás?”, dijo Paloma al ver a Naya en la pantalla. “Estoy almorzando, lo siento (por) mi cara”, respondió Naya Fácil quien se encontraba comiendo y sin maquillaje al ser contactada.

“Me vine a operar a Colombia“, le contó la personalidad de Internet, quien hace algunas semanas se encuentra en dicho país recuperándose de sus operaciones estéticas.

“Quiero volver a Chile, no he estado ahí en casi un año“, le contó la cantante que recientemente lanzó I Love Her, su última canción.

Al parecer, el contacto no duró demasiado pero sí lo suficiente para que los fanáticos de ambas reaccionaran eufóricamente al encuentro que tuvo lugar durante la jornada del martes.

Revisa aquí el encuentro: